Πώς να αναζητήσεις τον σκοπό σου για να βρεις νέα κίνητρα

Ξεκλείδωσε απεριόριστα κίνητρα με το δικό σου "γιατί"
Προπόνηση
Όταν γνωρίζεις ποιος είναι ο σκοπός σου, μπορείς να ελίσσεσαι πιο εύκολα σε δύσκολες καταστάσεις. Δες πώς μπορείς να μάθεις ποιος είναι ο δικός σου σκοπός και τι να κάνεις σε περίπτωση που τον χάσεις.
Αξιολόγηση της πραγματικότητας: όσο συναρπαστικά και αν είναι, η δουλειά σου και τα χόμπι σου δεν καθορίζουν το ποιος είσαι ή γιατί κάνεις κάποια πράγματα. Αυτά καθορίζονται από το "γιατί" σου, ή αλλιώς τον σκοπό σου, και όταν καταφέρεις να διαχωρίσεις αυτό το "γιατί" από το "τι" και το "πώς", μπορείς να αξιοποιήσεις μια φαινομενικά ανεξάντλητη δεξαμενή κινήτρων.
Το ισχυρό αίσθημα του σκοπού συνδέεται επίσης με την καλύτερη σωματική και πνευματική υγεία, καθώς και με τη μακροζωία. "Φαντάσου το "γιατί" ως ένα είδος κατευθυντήριας αρχής, τον προσωπικό σου πολικό αστέρα. Είναι αυτό που καθοδηγεί την κατεύθυνση προς την οποία κινείσαι, καθώς και όσα κάνεις κάθε μέρα, και δεν θα πρέπει να αλλάζει, ακόμα και αν αλλάζουν οι περιστάσεις", αναφέρει η Nicole Detling, PhD, καθοδηγήτρια πνευματικής υγείας και συνεργάτιδα συγγραφέας του βιβλίου "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Αναπόφευκτα, οι περιστάσεις που βιώνεις, μικρές ή μεγάλες, αλλάζουν και αυτό που μπορείς να κάνεις εκείνες τις στιγμές είναι να αναλογιστείς πόσο εναρμονισμένος είσαι με τα κίνητρά σου.
Ας φανταστούμε ότι χάνεις τη δουλειά σου στο γραφείο. Αν πέρασες εβδομάδες ψήνοντας κεκάκια για τους φίλους και την οικογένειά σου και ένιωσες ικανοποίηση από αυτό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν μια ευκαιρία για να κάνεις στροφή στην καριέρα σου. Αντί να υποβάλεις αίτηση για μια άλλη δουλειά γραφείου που συνεπάγεται ατελείωτες συσκέψεις και email, μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα ζαχαροπλαστικής και να ψάξεις για δουλειά σε ζαχαροπλαστείο. Ίσως, πάλι, μια καταιγίδα να ματαιώσει τα σχέδιά σου για ένα τρέξιμο προπόνησης. Επειδή το δικό σου "γιατί" είναι ο δεσμός με τον πατέρα σου, με τον οποίο τρέχατε παρέα όταν ήσουν μικρός και σε εμψυχώνει σε κάθε σου αγώνα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον χρόνο για να κάνεις μια προπόνηση ενδυνάμωσης για δρομείς στο σαλόνι σου.
"Ο σκοπός είναι η ουσία, αυτό που μας δίνει ενέργεια και κίνητρο για να σηκωθούμε κάθε πρωί από το κρεβάτι", λέει ο Jim Afremow, PhD, αθλητικός ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". Ένα άτομο χωρίς σκοπό μπορεί να νιώθει απομονωμένο, πελαγωμένο και χωρίς κίνητρα". Κάτι τέτοιο μπορεί να σε δυσκολέψει να κάνεις το επόμενο βήμα, είτε όταν ψάχνεις για δουλειά είτε όταν ξεκινάς ένας πρόγραμμα προπόνησης.
"Ο σκοπός είναι η ουσία, αυτό που μας δίνει ενέργεια και κίνητρο για να σηκωθούμε κάθε πρωί από το κρεβάτι. Ένα άτομο χωρίς σκοπό μπορεί να νιώθει απομονωμένο, πελαγωμένο και χωρίς κίνητρα".
Jim Afremow, PhD, αθλητικός ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive".
Πώς να βρεις τον πραγματικό σκοπό σου
Η αποκωδικοποίηση και θεμελίωση του δικού σου "γιατί" είναι μια διαδικασία, λέει ο Afremow. Για να ξεκινήσεις, σκέψου κάτι που θέλεις ή σου αρέσει να κάνεις για τον εαυτό σου, όπως: "Λατρεύω το άθλημά μου και θέλω να μάθω πόσο καλός μπορώ να γίνω σε αυτό" ή "Ο δεσμός που έχω με την κοινότητά μου με γεμίζει ικανοποίηση". Αν δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα, αναρωτήσου τι θα ήταν αυτό που θα σε έκανε να νιώσεις περηφάνια σήμερα ή ποιες λανθασμένες συμπεριφορές θα ήθελες να διορθώσεις. Αυτό σε βοηθά να εντρυφήσεις στις δραστηριότητες ή τα αίτια που σε δραστηριοποιούν.
Όταν συμφιλιωθείς με τον σκοπό σου, "προσπάθησε να ανατρέχεις σε αυτόν κάθε μέρα, φροντίζοντας να τον αναλογίζεσαι κάθε πρωί πριν ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας", λέει ο Afremow. "Οπτικοποίησε στο μυαλό σου ότι επιτυγχάνεις τον προσωπικό σου στόχο ζωής ή ότι εκπληρώνεις αυτόν τον σκοπό". Τοποθέτησε μικρές υπενθυμίσεις σε σημεία που μπορείς να τις βλέπεις και που θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο σκοπός και πώς θα σε κάνει να νιώσεις, είτε πρόκειται για μια συγχαρητήρια κάρτα από τον πατέρα σου είτε για ένα αυτοκόλλητο σημείωμα. Βλέποντας αυτές τις υπενθυμίσεις, θα μπορέσεις να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις υγιείς συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις προς τον πολικό αστέρα της ζωής σου, αναφέρει η Detling.
Τι να κάνεις αν χάσεις το "γιατί" σου
- Μην πανικοβάλλεσαι.
Είσαι άνθρωπος. Ακόμα και αν έχεις έντονο το αίσθημα του σκοπού, θα υπάρξουν μέρες που θα νιώθεις θλιμμένος, θυμωμένος ή αποθαρρυμένος. Να ξέρεις ότι δεν είναι όλες οι αποφάσεις απόλυτα καλές ή κακές. Μερικές φορές χρειάζεσαι μια μέρα διάλειμμα από την αναζήτηση στις αγγελίες για θέσεις απασχόλησης ή έναν σύντομο υπνάκο αντί για προπόνηση. "Το κλειδί είναι να μην υποκύψεις στην ηττοπάθεια αλλά να έχεις επίγνωση αυτών των συναισθημάτων", λέει ο Afremow.
- Μάθε από τους άλλους.
Αν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα εμφανίζονται συχνά, μπορεί να έχεις χάσει τον σκοπό σου. Για να τον ξαναβρείς (ή για να βρεις έναν καινούργιο), προσπάθησε να βρεις πηγές έμπνευσης. Ρώτησε έμπιστους φίλους, τα μέλη της οικογένειας, έναν σύμβουλο, έναν προπονητή ή έναν συμπαίκτη σου ποιος είναι ο δικός τους σκοπός. Παρακολούθησε μια συγκινητική ταινία. Διάβασε τις βιογραφίες ανθρώπων που θαυμάζεις. "Δες τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι όταν έχασαν τον σκοπό τους ή όταν ο σκοπός τους έγινε πολύ δύσκολος", λέει ο Afremow. "Συχνά θα διαπιστώσεις ότι οι άνθρωποι άντλησαν κίνητρα από διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές στιγμές. Βρες ομοιότητες με το σημείο όπου βρίσκεσαι τη δεδομένη στιγμή και χρησιμοποίησέ τις για να μπορέσεις να προσηλωθείς και πάλι στον στόχο σου".
- Κάνε ενδοσκόπηση (ξανά).
Θέσε και πάλι στον εαυτό σου αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις που είχες να αντιμετωπίσεις την πρώτη φορά, λέει η Detling. Και πρόσθεσε μερικές ακόμα: "Τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο; Γιατί με ενδιαφέρει αυτό; Ποια έκβαση πιστεύω ότι θα έχει στο μέλλον;" Σημείωσε τις σκέψεις σου για να μην τις ξεχάσεις.
- Κάνε μικρά βήματα.
Αν πραγματικά νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε τέλμα, σκέψου μία ενέργεια (μόνο μία!) που θα σε βοηθήσει να κάνεις ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, όπως να παραγγείλεις ένα συναρπαστικό βιβλίο. "Τις περισσότερες φορές, μια ενέργεια οδηγεί σε μια άλλη. Έπειτα, κάνεις κάτι που σε βγάζει από τη ζώνη του φόβου και, ξαφνικά, αναλαμβάνεις και πάλι τον έλεγχο και αποκτάς λίγη αυτοπεποίθηση", προσθέτει η Detling. Στη συνέχεια, πρέπει να αναλογιστείς αν οι αποφάσεις που παίρνεις σε φέρνουν πιο κοντά ή σε απομακρύνουν από τον σκοπό σου. Από εκεί και πέρα, μπορείς να κάνεις ενέργειες για να διορθώσεις την πορεία σου.
Για να είμαστε ξεκάθαροι: αν βάλεις στη ζωή σου έναν σκοπό, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει ξαφνικά πιο εύκολη. "Η σκληρή δουλειά είναι πάντα επίπονη. Αν, όμως, γνωρίζεις τον σκοπό σου, μπορείς να δεις αυτήν τη δυσκολία και κάθε αντιξοότητα που μπορεί να προκύψει στη συνέχεια ως πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις", λέει ο Afremow. "Σε βοηθά να δεις την 'αποτυχία' ως μια ευκαιρία μάθησης και αυτό θα σε κάνει καλύτερο αντί να σταματήσει την πρόοδό σου ή να σε τσακίσει". Αυτή είναι η ομορφιά του σκοπού: ακόμα και στις χειρότερες στιγμές σου, μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιωθείς.