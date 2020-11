Πώς να αναζητήσεις τον σκοπό σου για να βρεις νέα κίνητρα

Το ισχυρό αίσθημα του σκοπού συνδέεται επίσης με την καλύτερη σωματική και πνευματική υγεία, καθώς και με τη μακροζωία. "Φαντάσου το "γιατί" ως ένα είδος κατευθυντήριας αρχής, τον προσωπικό σου πολικό αστέρα. Είναι αυτό που καθοδηγεί την κατεύθυνση προς την οποία κινείσαι, καθώς και όσα κάνεις κάθε μέρα, και δεν θα πρέπει να αλλάζει, ακόμα και αν αλλάζουν οι περιστάσεις", αναφέρει η Nicole Detling, PhD, καθοδηγήτρια πνευματικής υγείας και συνεργάτιδα συγγραφέας του βιβλίου "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Αναπόφευκτα, οι περιστάσεις που βιώνεις, μικρές ή μεγάλες, αλλάζουν και αυτό που μπορείς να κάνεις εκείνες τις στιγμές είναι να αναλογιστείς πόσο εναρμονισμένος είσαι με τα κίνητρά σου.



Ας φανταστούμε ότι χάνεις τη δουλειά σου στο γραφείο. Αν πέρασες εβδομάδες ψήνοντας κεκάκια για τους φίλους και την οικογένειά σου και ένιωσες ικανοποίηση από αυτό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν μια ευκαιρία για να κάνεις στροφή στην καριέρα σου. Αντί να υποβάλεις αίτηση για μια άλλη δουλειά γραφείου που συνεπάγεται ατελείωτες συσκέψεις και email, μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα ζαχαροπλαστικής και να ψάξεις για δουλειά σε ζαχαροπλαστείο. Ίσως, πάλι, μια καταιγίδα να ματαιώσει τα σχέδιά σου για ένα τρέξιμο προπόνησης. Επειδή το δικό σου "γιατί" είναι ο δεσμός με τον πατέρα σου, με τον οποίο τρέχατε παρέα όταν ήσουν μικρός και σε εμψυχώνει σε κάθε σου αγώνα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον χρόνο για να κάνεις μια προπόνηση ενδυνάμωσης για δρομείς στο σαλόνι σου.



"Ο σκοπός είναι η ουσία, αυτό που μας δίνει ενέργεια και κίνητρο για να σηκωθούμε κάθε πρωί από το κρεβάτι", λέει ο Jim Afremow, PhD, αθλητικός ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". Ένα άτομο χωρίς σκοπό μπορεί να νιώθει απομονωμένο, πελαγωμένο και χωρίς κίνητρα". Κάτι τέτοιο μπορεί να σε δυσκολέψει να κάνεις το επόμενο βήμα, είτε όταν ψάχνεις για δουλειά είτε όταν ξεκινάς ένας πρόγραμμα προπόνησης.