Equipaciones de los Pumas 2023/24: tu pasión es nuestra razón de ser
Tanto si sales a jugar al campo como si animas al equipo desde las gradas, las equipaciones Nike de los Pumas aumentarán tu pasión por el deporte rey. Combinamos una tecnología innovadora con el estilo icónico de Nike para crear equipaciones de los Pumas de la UNAM de alta calidad. Cada pieza está confeccionada meticulosamente para que mejores el rendimiento, con ajustes ergonómicos, tejidos que absorben la humedad y aberturas de ventilación.
¿Tienes un partido importante? Opta por las nuevas camisetas de los Pumas con la innovadora tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y lo evapora más rápido para que el cuerpo esté fresco y seco. Si hace frío, una chaqueta distintiva con cremallera es ideal para mantener la calidez. La capucha ajustable protege de la lluvia y los puños elásticos impiden que entre el aire frío. Además, las siluetas holgadas proporcionan comodidad todo el día, mientras que las costuras planas previenen los roces.
Nuestras camisetas de fútbol de los Pumas presentan diseños réplica de las oficiales, con los mismos colores y detalles. Lucen el logotipo del club, así como una etiqueta numerada y metalizada en el dobladillo que garantiza su autenticidad, para que animes con estilo al Club Universidad Nacional, A.C. También encontrarás el icónico Swoosh de Nike como sello distintivo de alta calidad. Puedes elegir entre las primeras y segundas equipaciones de los Pumas para sentirte siempre parte del equipo, juegue donde juegue. ¿Quieres ayudarnos a conseguir cero neto de residuos y emisiones de carbono? Busca piezas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Están confeccionadas con materiales reciclados, como resistentes fibras obtenidas de botellas de plástico usadas, y forman parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, cuyo objetivo es proteger el futuro de los lugares donde jugamos.