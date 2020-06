Tria la música adequada per motivar-te durant la carrera

Per aconseguir un millor rendiment, has de trobar cançons amb unes pulsacions per minut que puguin sincronitzar-se amb el teu ritme de running.

Karageorghis suggereix que per a una carrera a un ritme de recuperació o per a un escalfament, seria convenient optar per cançons amb unes pulsacions per minut inferiors a 120, ja que et permeten mantenir el ritme cardíac i general per no exigir-te més del que voldries.



La investigació publicada a The Journal of Strength and Conditioning Research afirma que per a les sessions més intenses o quan vols anar més enllà, has d'optar per cançons ràpides, ja que et proporcionaran l'energia necessària per augmentar el ritme. Busca cançons de 140 o més pulsacions per minut.



Per últim, l'Indian Journal of Physiology and Pharmacology ha presentat un estudi que afirma que escoltar música més lenta després de fer exercici permet abaixar la pressió arterial i les pulsacions més ràpid que quan escoltes música dinàmica o quan no n'escoltes. A més, posar-te música més tranquil·la després d'un entrenament exigent també pot millorar l'estat d'ànim, segons l'estudi de Karageorghis publicat a Medicine & Science in Sports & Exercise.



El millor de tot és poder utilitzar aquesta informació per crear diverses playlists i descobrir què és el que et motiva més.



Troba més inspiració

Per obtenir més idees de cançons, descobreix la playlist de Nike a Spotify i Apple Music. Tenim playlists específiques per potenciar les carreres més llargues (escolta-les ara a Spotify i Apple Music), i per carreres de velocitat (escolta-les ara a Spotify i Apple Music). A més, trobaràs playlists elaborades per atletes com Shalane Flanagan i Eliud Kipchoge.



També pots escoltar les teves cançons a la Nike Run Club App durant les carreres guiades. Per accedir a la pantalla principal, toca la icona de música i tria entre: Apple Music (requereix tenir subscripció), Spotify (necessitaràs un compte prèmium) o una altra opció. Les cançons se silenciaran quan rebis consells, així no has de renunciar a res.