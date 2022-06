Com afrontar la síndrome de l'impostor, segons l'entrenadora Courtney Banghart

Potser ara mateix no pots gaudir de les teves emocions. Però, com a entrenadora amb més de 20 anys d'experiència amb les emocions dels jugadors (i també amb les meves), soc aquí per dir-te una cosa: les teves emocions són vàlides i, a més, valuoses. Són la prova del teu compromís i la teva dedicació.



Ets una atleta: és inevitable perdre en algun moment. Sentiràs por, ira i agonia. Però també guanyaràs, i llavors sentiràs alegria, orgull i eufòria. Les coses dolentes ens ajuden a veure les bones.



Jo també he estat massa exigent amb mi mateixa. A l'institut, vaig participar en un torneig de tennis estatal. Recordo que vaig cometre una doble falta en un partit. Em vaig posar a cridar i vaig colpejar el terra amb la raqueta.



Sabia que no era la millor manera de canalitzar els meus sentiments, però, en aquell moment, no podia fer altra cosa. Tot el que importava era aquell punt. Ara, quan miro enrere, em sorprèn l'actitud dels meus pares, que estaven a les grades i no em van cridar l'atenció. Van entendre que havia entrat en mode John McEnroe perquè m'importava.



Accepta els teus sentiments.

Dit això, quan una emoció en particular és massa intensa, potser el teu cap no pot assimilar els comentaris positius. Per això, et donaré alguns consells per trobar l'equilibri.

Potser ja has aplicat una tècnica que anomeno "atenció selectiva", que no té res a veure amb l'atenció de debò. Consisteix en el següent: si algú et diu "M'encanta la teva manera de córrer. Només hem de millorar els tirs de tres", tu només sents "Has de millorar els triples. Per tant, no serveixes per fer tirs. Per tant, ets una mala jugadora. Per tant, ets una inútil".

Vaja, sí que ha arribat lluny la imaginació! Aquest tipus de pensament és massa comú, fins i tot entre esportistes d'elit. Una de les meves millors jugadores solia ser massa exigent amb ella mateixa. Un dia, quan s'estava martiritzant després d'uns mals tirs, vaig parlar amb ella a soles.