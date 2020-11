Com pots utilitzar els cinc sentits per recuperar-te més ràpidament

Olora olis essencials

"Els estudis d'imatges de ressonàncies magnètiques demostren que les aromes poden activar o desactivar algunes parts del nostre cervell", explica Lakhan, que també va ser director d'un estudi sobre aquest tema publicat a la revista "Pain Research and Treatment". "Inhalar olis essencials amb la tècnica de l'aromateràpia pot ajudar a tractar l'ansietat, la tensió muscular, els problemes per dormir, les nàusees i, fins i tot, el dolor, perquè hi ha moltes zones del cervell que estan relacionades amb aquests fenòmens". Els olis essencials no són una cura per a aquests problemes. Si els pateixes normalment, consulta-ho amb el teu metge.



Els estudis suggereixen que només olorant algunes aromes específiques després d'un entrenament (concretament els olis essencials de la lavanda, l'eucaliptus, la llimona i la rosa) pots reduir el ritme cardíac i la pressió arterial, cosa que afavoreix una recuperació més ràpida del cos. Aquesta pràctica també pot reduir la tensió muscular i evitar els dolors, segons afirma Lakhan.



Col·loca un difusor que distribueixi olis essencials a l'habitació on normalment et relaxes i t'estires (ja sigui la sala o el dormitori), aconsella Lakhan. Si després d'un entrenament no passes per casa, porta un palet aromàtic a la bossa del gimnàs.