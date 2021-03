Com superar bloquejos mentals

02. La pèrdua sobtada de confiança



Què sents: a sensació de no ser capaç de fer el que vols, encara que ho hagis practicat mil vegades.



Per què passa: els millors atletes i les persones amb més èxit solen pensar en els resultats quan treballen molt per preparar-se per a un moment important, afirma Muradian. Però això pot fer que es capfiquin massa en una situació i vulguin controlar-ne tots els detalls, afegeix l'experta.



Quan practiques alguna cosa tantes vegades fins que l'automatitzes quasi per complet, aquest excés de concentració pot acabar per afectar-te en lloc d'ajudar-te. "Quan t'obsessiones per controlar el teu gir de canell en un tir lliure o el moviment del teu cos en un swing, els mecanismes automàtics del cervell s'interrompen i la ment percep aquesta pràctica com una activitat desconeguda que no pot realitzar", explica Chertok.



Com pots superar-la: primer, recorda que tens les habilitats necessàries per aconseguir l'èxit, explica Muradian. Si necessites una dosi molt gran de confiança, pensa en algun moment en què vas superar un repte, aconsella. A continuació, en comptes de pensar en la situació que estàs intentant controlar, centra la teva atenció en el teu voltant. "Concentra't activament en factors externs com les porteries, els oponents o la pilota en lloc de concentrar-te en el pensament, perquè això et pot paralitzar", afirma Chertok. Per exemple, en lloc de pensar en els mecanismes de la teva passada, pensa en el teu company d'equip, o imagina que parles amb una persona concreta del públic en comptes d'intentar recordar el teu discurs paraula per paraula.





03. La síndrome de l'impostor



Què sents: que has arribat on ets (a la final d'un campionat, a l'última ronda d'unes entrevistes o a una cerimònia virtual de premis) perquè tens sort i no per les teves habilitats o el teu talent.



Per què passa: de vegades, la síndrome de l'impostor apareix quan tenim l'autoestima baixa. "Aquest sentiment és habitual quan la persona no confia en les seves capacitats o sent que res del que faci serà prou bo", explica Muradian. També pot aparèixer quan una persona es preocupa massa per la seva imatge. "A vegades, ens preocupem més pel nostre aspecte que per guanyar", afirma Chertok, per això, tot i que guanyem, no ens sentim del tot a gust.



Com pots superar-la: quan la por de sentir-te un impostor envaeixi la teva ment, lluita contra aquests pensaments. "És important silenciar els pensaments negatius, ja que aquests són els veritables impostors", afirma Muradian. Una manera efectiva de bloquejar els pensaments negatius és pensar en els millors compliments que t'hagin fet sobre les teves habilitats o la teva última fita, explica. Pensa que les persones en què confies coneixen realement les teves habilitats.



El més important és recordar que l'angoixa és un sentiment humà. "La realitat és que ningú sap el que fa", afirma Chertok. Si tenim en compte això, "podrem seguir endavant, entendre que aquest sentiment és normal i parar més atenció a allò que estem fent".



I oblida't de la por a les pistes d'esquí més difícils.