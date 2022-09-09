Com superar bloquejos mentals

Supera el bloqueig mental
Consells
Perds els nervis en els moments més importants? T'expliquem com pots superar els bloquejos mentals i enfortir-te durant el procés.
- Les hormones de l'estrès fan que fins i tot els atletes professionals tinguin moments de dubte o falta de confiança.
- Entendre què hi ha darrere del teu bloqueig mental et pot ajudar a superar-lo i evitar que t'impedeixi progressar.
- Les tècniques com ara el mindfulness i les respiracions profundes t'ajudaran a calmar els nervis perquè puguis seguir esforçant-te en aquests moments més crítics.
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La por destructiva que et congela abans de seguir un company o companya amb més experiència que tu per una pista d'esquí. Sentir que no ets capaç de fer una presentació tot i que l'has practicada moltes vegades. No parlar durant una trucada amb els teus companys de feina nous perquè creus que potser no et mereixes formar part de l'equip.
La por, la pèrdua de la confiança i la síndrome de l'impostor poden evitar que progressis com et mereixes. Moltes vegades, aquests bloquejos mentals els provoquen les hormones de l'adrenalina i els cortisols, que inunden el cos en situacions alarmants o de molta pressió, segons explica la Dra. Regine Muradian, psicòloga clínica especialitzada en por escènica. Aquestes hormones poden activar la resposta de protecció del cos, que genera una reacció en cadena de símptomes físics (acceleració de les pulsacions del cor, dolor al pit i/o suor a les mans) i una sensació de bloqueig. Tot això normalment ho anomenem "angoixa". Segons els estudis, però, no és res que no es pugui superar.
Potser penses que aquests episodis només els pateixes tu, però t'equivoques. "Perdre el control en situacions de molta pressió és més normal del que pensem. Fins i tot els professionals pateixen angoixa", afirma Greg Chertok, assessor de rendiment mental que ha treballat amb atletes en grans competicions mundials. Pensa en la quantitat de partits importants que els equips han perdut per fallar un gol.
Descobreix tècniques senzilles (i més efectives que estar en bona companyia) per relaxar la ment i ajudar-te a afrontar qualsevol situació amb confiança. Aquests són els tres bloquejos mentals més habituals que poden causar angoixa i els consells dels experts per superar-los.
1. La por
Què sents: un pànic molt fort a la possibilitat de patir físicament o emocionalment. També pots experimentar tremolors, suor, opressió a la gola o calfreds.
Per què passa: la por ataca quan la ment s'allunya del present, afirma Chertok. "Pot ocórrer quan comences a pensar en un moment en què vas ficar la pota, com per exemple quan vas fallar un llançament important o quan no vas respondre bé una pregunta d'una entrevista de feina", explica. De cop, aquest record t'impedeix mantenir l'optimisme.
Obsessionar-se amb el futur també alimenta la por, recorda Chertok. És fàcil preocupar-se pel pitjor que pot passar.
Com pots superar-la: comença amb unes quantes respiracions profundes normals. Els estudis demostren que respirar profundament redueix immediatament les hormones de l'estrès i augmenta la sensació de control emocional i de benestar. Muradian aconsella inspirar a poc a poc durant 5 segons, aguantar la respiració un moment i, a continuació, expirar lentament per la boca uns altres 5 segons. Repeteix-ho com a mínim 3 vegades. "Imagina que expulses tots els pensaments negatius amb cada expiració", explica.
Potser et resulta difícil oblidar-te completament de les teves pors quan encara estàs superant-les, però el que sí que pots fer és controlar-les, afirma Chertok. L'expert recomana magnificar els aspectes positius i minimitzar els negatius per eliminar-los. Per exemple, en comptes de pensar en una vegada que vas fallar, recorda tot el que has aconseguit en el passat. I fes un últim esforç: intenta divertir-te amb la teva por. Quan les preocupacions irracionals (del tipus: i si em lesiono la cama?) comencin a assaltar-te, dona'ls una veu divertida. "Sentir els nostres pensaments amb la veu de, per exemple, l'Elmer Rondinaire o l'Ànec Daffy, ens ajuda a gestionar-los des d'una perspectiva menys seriosa", explica Chertok.
2. La pèrdua sobtada de confiança
Què sents: la sensació de no ser capaç de fer el que vols, encara que ho hagis practicat mil vegades.
Per què passa: els millors atletes i les persones amb més èxit solen pensar en els resultats per preparar-se per a un moment important, afirma Muradian. Però aquest nivell de determinació pot fer que es capfiquin massa en una situació i vulguin controlar-ne tots els detalls, afegeix l'experta.
Quan practiques alguna cosa tantes vegades fins que l'automatitzes quasi per complet, aquest excés de concentració pot acabar afectant el teu progrés en lloc d'ajudar-te. "Quan t'obsessiones per controlar el teu gir de canell en un tir lliure o el moviment del teu cos en un swing, els mecanismes automàtics del cervell s'interrompen i la ment percep aquesta pràctica com una activitat desconeguda que no pot realitzar", explica Chertok.
Com pots superar-la: primer, recorda que tens les habilitats necessàries per aconseguir l'èxit, explica Muradian. Si necessites una dosi molt gran de confiança, pensa en algun moment en què vas superar un repte, aconsella. A continuació, en comptes de pensar en la situació que estàs intentant controlar, centra la teva atenció en el teu voltant. "Concentra't activament en factors externs com les porteries, els oponents o la pilota en lloc de concentrar-te en el pensament, perquè això et pot paralitzar", afirma Chertok. Per exemple, en lloc de fixar-te en els mecanismes de la teva passada, pensa en el teu company d'equip, o imagina que parles amb una persona concreta del públic en comptes d'intentar recordar el teu discurs paraula per paraula.
3. La síndrome de l'impostor
Què sents: que has arribat on ets (a la final d'un campionat, a l'última ronda d'unes entrevistes o a una cerimònia de premis) perquè tens sort i no gràcies a les teves habilitats, la teva perseverança o el teu talent.
Per què passa: de vegades, la síndrome de l'impostor apareix quan tenim l'autoestima baixa. "Aquest sentiment és habitual quan la persona no confia en les seves capacitats o sent que res del que faci serà prou bo", explica Muradian. També pot aparèixer quan una persona es preocupa massa per la seva imatge. "A vegades, ens preocupem més pel nostre aspecte que per guanyar", afirma Chertok, de manera que, tot i que guanyem, no ens sentim del tot a gust.
Com pots superar-la: quan la por de sentir-te un impostor t'envaeixi la ment, lluita contra aquests pensaments. "És important silenciar els pensaments negatius, ja que aquests són els veritables impostors", afirma Muradian. Una manera efectiva de bloquejar els pensaments negatius és pensar en els millors compliments que t'hagin fet sobre les teves habilitats o la teva última fita, explica. Pensa que les persones en què confies coneixen realment les teves habilitats.
El més important és recordar que l'angoixa és un sentiment humà, i que les persones que han progressat són senzillament les que han après a perseverar. "La realitat és que ningú sap el que fa", afirma Chertok. Si tenim en compte això, "podrem seguir endavant, entendre que aquest sentiment és normal i parar més atenció a allò que estem fent".
I oblida't de la por a les pistes d'esquí més difícils.
Text: Marygrace Taylor
Il·lustracions: Kezia Gabriella
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