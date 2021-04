Si sents que estàs arribant a un punt crític, segueix aquests consells per controlar tant el son com l'estrès.



1. Evita l'alcohol.



"Moltes persones prenen una copa de vi o una cervesa per relaxar-se abans d'anar a dormir. Utilitzen l'alcohol per alliberar l'estrès, especialment a la nit", afirma Martin. Creuen que això els relaxarà per anar a dormir, però en realitat causa l'efecte contrari. "L'alcohol t'enganya. Al principi et relaxa i et provoca son però tres hores després, quan l'has metabolitzat, et fa estar més alerta i altera el son", explica. Evita aquesta copa a la nit i substitueix-la per una infusió d'herbes que no siguin estimulants (com ara la camamilla) ja que, segons alguns estudis, pot ajudar-te a dormir millor.





2. Evita tenir distraccions a l'habitació.



"L'habitació on dorms hauria de ser un entorn de calma, que convidi al descans i a la relaxació. No hauria de ser de cap manera el lloc on treballes o estudies, on revises les factures, mires les notícies o discuteixes amb la teva parella", explica Martin. "Com més puguis separar la font del teu estrès de l'espai on dorms, més podràs separar psicològicament l'estrès a l'hora de descansar", afegeix.





3. Tria una activitat relaxant.



Crear una rutina relaxant que inclogui una o diverses activitats que et tranquil·litzin pot preparar-te per a una bona nit de descans. "Llegir (preferiblement un llibre o una revista físics en comptes d'una pantalla) pot ajudar a distreure el cervell dels pensaments que t'inquieten", diu Martin. A més, l'experta recomana escriure a un diari i centrar-se en el més destacat del dia o en les coses que agraeixes per tal de substituir els pensaments més torbadors per altres de més positius. La meditació, si t'agrada, pot ajudar-te a assolir la fase de descans que busquem. També pots provar amb música relaxant, que, com la meditació, pot ajudar-te a passar d'estar en alerta a poder dormir millor, perquè redueix el cortisol i allibera dopamina. Segons els estudis, si escoltes música cada nit, pots millorar molt el son.





En resum, la clau de tot és dormir més per estressar-se menys i sentir-se millor.