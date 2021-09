Fes servir aquest truc mental per controlar la teva reactivitat

Si mai has vist un client maleducat queixant-se a la persona que l'està atenent i has pensat "quina paciència tindrà que no li contesta malament", saps que la calma pròpia del mestre Yoda existeix. És cert que, possiblement, aquesta persona ja estigui acostumada a atendre clients així o que l'hagin format perquè no es deixi emportar pel geni. També és possible que hagi dominat el que els experts anomenen "la pausa".

La pausa és el moment entre un esdeveniment que ens provoca una reacció i la nostra resposta (verbal o física), segons explica Djuan Short, treballadora social i professora de ioga certificada a Filadèlfia (EUA). Aquest moment, que pot durar des d'uns segons fins a molt més temps, et permet pensar bé què faràs a continuació per transformar una reacció impulsiva en una de racional, diu Short.

Per què? Perquè fer una pausa et fa ser conscient de les teves accions i t'obliga a no actuar immediatament, per ordenar els pensaments i ignorar els que no siguin productius. És una habilitat que no té tothom i que està lligada a la nostra naturalesa.

"El món actual no ens dona l'oportunitat de desenvolupar aquesta habilitat", comenta la Dra. Raquel Martin, psicòloga clínica a Nashville (EUA). "Sentim que hem de reaccionar de seguida". Això és perquè la societat actual dona la prioritat a la immediatesa per sobre de la calma i l'estabilitat. Així que anem pel món deixant-nos emportar per les reaccions explosives perquè no tenim l'opció de processar el que ens passa, explica Martin.

Quan reacciones de forma negativa a una situació, sovint és perquè et sents estressat, insegur o amenaçat (això inclou quan t'empipes o t'ofens, que és quan pots sentir un atac personal), diu Short. Qualsevol d'aquests sentiments pot activar el sistema nerviós simpàtic, el responsable de les respostes de lluita, fugida i bloqueig. Fins i tot pots notar que el ritme cardíac i la respiració s'acceleren, que els músculs es tensen i que comences a suar. Aquesta resposta és un mecanisme de supervivència que et prepara per reaccionar ràpidament en situacions de risc vital, explica Short. Però el trànsit dens i l'acumulació de tasques no són riscs vitals, independentment de quant vulguis cridar o sortir corrents.