Fes servir aquest truc mental per controlar la teva reactivitat

Com pots enfrontar-te al mal geni
Consells
La diferència entre reaccionar de manera explosiva o racional pot ser tan senzilla, i tan important, com aplicar aquest truc ràpid.
Si mai has vist un client maleducat queixant-se a la persona que l'està atenent i has pensat "quina paciència tindrà que no li contesta malament", saps que la calma pròpia del mestre Yoda existeix. És cert que, possiblement, aquesta persona ja estigui acostumada a atendre clients així o que l'hagin format perquè no es deixi emportar pel geni. També és possible que hagi dominat el que els experts anomenen "la pausa".
La pausa és el moment entre un esdeveniment que ens provoca una reacció i la nostra resposta (verbal o física), segons explica Djuan Short, treballadora social i professora de ioga certificada a Filadèlfia (EUA). Aquest moment, que pot durar des d'uns segons fins a molt més temps, et permet pensar bé què faràs a continuació per transformar una reacció impulsiva en una de racional, diu Short.
Per què? Perquè fer una pausa et fa ser conscient de les teves accions i t'obliga a no actuar immediatament, per ordenar els pensaments i ignorar els que no siguin productius. És una habilitat que no té tothom i que està lligada a la nostra naturalesa.
"El món actual no ens dona l'oportunitat de desenvolupar aquesta habilitat", comenta la Dra. Raquel Martin, psicòloga clínica a Nashville (EUA). "Sentim que hem de reaccionar de seguida". Això és perquè la societat actual dona la prioritat a la immediatesa per sobre de la calma i l'estabilitat. Així que anem pel món deixant-nos emportar per les reaccions explosives perquè no tenim l'opció de processar el que ens passa, explica Martin.
Quan reacciones de forma negativa a una situació, sovint és perquè et sents estressat, insegur o amenaçat (això inclou quan t'empipes o t'ofens, que és quan pots sentir un atac personal), diu Short. Qualsevol d'aquests sentiments pot activar el sistema nerviós simpàtic, el responsable de les respostes de lluita, fugida i bloqueig. Fins i tot pots notar que el ritme cardíac i la respiració s'acceleren, que els músculs es tensen i que comences a suar. Aquesta resposta és un mecanisme de supervivència que et prepara per reaccionar ràpidament en situacions de risc vital, explica Short. Però el trànsit dens i l'acumulació de tasques no són riscs vitals, independentment de quant vulguis cridar o sortir corrents.
"El món actual no ens dona l'oportunitat de desenvolupar aquesta habilitat. Sentim que hem de reaccionar de seguida".
Dra. Raquel Martin
Psicòloga clínica
Fer una pausa en situacions complicades no només calmarà la resposta simpàtica i donarà pas al sistema nerviós parasimpàtic (de repòs i digestió), sinó que també et farà passar del mode "sobreviure" al de "gaudir", segons Short. Les reaccions explosives venen d'emocions que no analitzem ni gestionem, comenta l'experta. I gairebé sempre ens penedim d'elles: de cridar a la parella, d'enviar una resposta sarcàstica a un amic o de rebutjar una petició senzilla però urgent d'un company de feina. Mentre que la pausa ens fa recordar que no hi ha cap amenaça i ens permet reaccionar de forma madura, amable i conseqüent.
Què cal fer, exactament, durant aquesta pausa? Depèn. Tothom és diferent, però aquí et deixem algunes tècniques perquè les provis. Descobreix quines són les adequades per a tu.
- Marca't límits.
Tant si estàs a casa com a la feina (i potser totes dues siguin el mateix lloc), fer pauses pot significar posar límits, segons diu Short. Posem per cas que un membre de la família o un company de feina vol que parlis o facis alguna cosa immediatament. Encara que potser pensis que has de contestar o actuar de seguida, pren-te un moment per reconèixer la petició i digues: "Dona'm un segon per penar-m'ho" o "Necessito un minut". Segons Short, dir el que necessites en el moment posa límits entre tu i la resta, i evita que reaccionis deixant-te emportar per les emocions i l'egoisme. A partir d'aquest moment, pots pensar bé el que diràs i quan, i triar les paraules, el to i el missatge adients, afegeix l'experta.
Moltes persones tenen dificultats amb això perquè els preocupa que els altres s'enfadin o es molestin si no els contesten immediatament, comenta Short. Però recorda que una pausa efectiva no ha de durar hores o dies. A més, en la majoria dels casos, la teva energia positiva i la teva part centrada a solucionar problemes compensaran el temps que t'hagis pres de pausa, explica l'experta.
- Respira.
Recórrer a la respiració per mantenir (o recuperar) la calma és una eina molt potent. En comptes de fer-li botifarra al conductor que t'ha tallat el pas o de parlar malament al professor que t'ha posat un notable, pots practicar la respiració conscient per centrar-te en el moment present i allunyar-te de l'origen de la teva frustració per tornar a calmar-te i veure les coses amb claredat. Short proposa la respiració en quatre fases: inspira comptant fins a quatre, aguanta la respiració durant quatre, expira durant quatre i torna a aguantar quatre. Així passarà el temps suficient per processar la situació. Respira així les vegades que calguin fins a relaxar-te i poder respondre com els adults responsables que som. Per cert, t'has adonat que la paraula "respondre" és pràcticament la meitat de la paraula "responsable"?
- Parla't amb amabilitat.
Tenir un diàleg intern positiu o, com a mínim, neutral (com "relaxa't", "pots fer-ho" o "només necessito un moment") t'ajudarà a pensar en el que passa realment i et donarà una perspectiva més optimista perquè no et superi el desànim i tinguis més control, diu el Dr. Erlanger A. Turner, psicòleg a Los Angeles (EUA). El final d'una sessió de HIIT pot ser dura, però tu ho ets encara més. I sí, aquell gelat sembla deliciós, però una fruita refrescant és el que realment volies per a les postres. Pren-te un minut per retrobar l'equilibri abans d'abandonar o perdre el control, redirigint la veu interior cap a un terreny més productiu per canviar les teves accions.
Per cert, dominar l'art de la pausa porta temps, no és una fita instantània. Prova qualsevol dels mètodes de dalt com a mínim durant dues setmanes i més d'un cop per setmana abans de rendir-te, diu Martin. És possible que algunes tècniques no et funcionin, però abans de passar a la següent, pensa amb sinceritat si has fet tot el possible. Qualsevol canvi, per petit que sigui, en les reaccions que tens normalment serà un senyal que alguna cosa funciona, afegeix l'experta.
Ja sabem que a la vida no es pot fer marxa enrere però, si domines la pausa, serà més probable que no vulguis (o no necessitis) fer-ne.
Text: Ronnie Howard
Il·lustracions: Gracia Lam
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