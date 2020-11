Què és l'insomni agut i com s'hi pot posar fi?

Com es pot recuperar el son?

Tothom que ha provat d'adormir-se amb els ulls clavats al sostre sap que forçar el son és com intentar mantenir els ulls oberts durant un esternut. Passa el mateix amb l'insomni agut: quan saps que no dorms bé a causa de l'estrès, això et fa sentir encara més estrès i es converteix en un cercle viciós. Tanmateix, en suprimir l'agent estressant (per exemple, tornes a rebre un sou, la presentació t'ha sortit genial o la teva mascota ja està bé), hauries de tornar a recuperar la rutina de son habitual.



En el moment, però, "les tècniques de mindfulness són molt útils per alliberar l'estrès i alleujar l'insomni relacionat amb l'ansietat", afirma la Dra. Green, que recomana observar tot el cos. Per fer-ho, tanca els ulls i fes una llista mental de totes les sensacions del teu cos, començant pels dits dels peus i pujant cap amunt. Una altra opció és la meditació guiada amb diverses aplicacions, que et fan pensar en el present i activar el sistema nerviós parasimpàtic. Això afavoreix el descans del cos i et permet per dormir millor.



També cal tenir molta cura de no repetir els mals hàbits que poden haver produït l'insomni agut, com ara consultar les xarxes socials a les dues de la matinada o mirar una sèrie sencera des del llit amb el portàtil. Aquestes activitats, si es duen a terme de manera habitual, poden alterar el ritme circadiari, el rellotge intern que regula el cicle de son. "Aquest és el tipus d'insomni agut que desemboca principalment en insomni crònic", afirma la Dra. Green.



En comptes d'agafar un dispositiu multimèdia quan no pots adormir-te, "fes que el llit sigui només un espai per dormir", aconsella el Dr. Peters-Mathews. Si no t'adorms després de 20 o 30 minuts, "el millor que pots fer és sortir del llit, asseure't en una cadira o al sofà i fer una activitat que no impliqui mirar una pantalla, com ara llegir un llibre o escoltar una sessió de meditació", afirma la Dra. Green. Torna al llit només quan se't tanquin els ulls.



De fet, si converteixes el llit en un oasi per dormir, és possible evitar que l'insomni aparegui. Al cap i a la fi, encara que l'insomni agut és temporal i menys greu que la variant crònica, la manca de son mai no és plaent.