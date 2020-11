Efectes del son sobre el sistema immunitari

A més, hi ha el fet que "durant el son, el cos i el cervell consoliden la informació del dia per crear records i també anticossos", diu Logan Schneider, metge i professor clínic associat de Medicina del Son a la Universitat de Stanford. Els anticossos són proteïnes creades específicament amb l'objectiu d'atacar (i recordar) un tipus específic de patogen. Per això som immunes, per exemple, a la varicel·la una vegada l'hem passada.



El doctor Schneider afirma que això podria explicar per què la vacuna contra la grip resulta ineficaç per a moltes persones. "Hem descobert que les persones solen tenir una resposta immunitària més baixa a les vacunes quan pateixen falta de son", explica el metge, i afegeix que hi ha estudis que corroboren aquesta connexió.



Probablement saps que la majoria d'adults han de dormir almenys set hores cada nit. Però la qualitat és tan important com la quantitat. "Durant el son profund (la fase no-REM) el cos converteix la memòria a curt termini d'una infecció en un record a llarg termini perquè hi puguem lluitar amb més efectivitat en el futur", afirma Schneider.



Si necessites una petita ajuda per aconseguir un son més bo i profund, prova aquests tres consells: