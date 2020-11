Els efectes de l'alcohol en la formació de múscul

Troba l'equilibri

Tot això no vol dir que no puguis gaudir d'una cerveseta fresca després d'una sessió intensa d'exercici. Però hi ha maneres correctes i incorrectes de beure, i, en general, tot està relacionat amb la quantitat que beus. "Els efectes negatius de l'alcohol relacionats amb la recuperació i l'adaptació muscular es veuen normalment quan beus més d'un gram d'alcohol per quilogram de pes corporal", ens explica Barnes.



Però no t'amoïnis per les xifres. Barnes afirma que no hauria de suposar un problema per a la recuperació i l'adaptació si segueixes les recomanacions de "Dietary Guidelines for Americans" (una guia dietètica nord-americana). Aquesta guia considera que 14 grams d'alcohol (que equivalen a 35 cl d'una cervesa normal, 15 cl de vi, o 0,04 cl de licors) per dia i per dona (en el cas dels homes, podria ser fins al doble) no haurien de suposar cap problema per a la recuperació. Els homes solen tenir una quantitat més elevada d'enzims que metabolitzen l'alcohol i més aigua corporal per diluir-lo, així que poden beure més.



Un nou estudi publicat al "Journal of the International Society of Sports Nutrition" va descobrir que la ingesta moderada d'alcohol, en aquest cas, una beguda (o dues, en el cas dels homes) amb un 5,4 % d'alcohol (una cervesa o un vodka amb refresc), cinc dies la setmana, no afectaven l'adaptació de la capacitat anaeròbica màxima ni la força de subjecció després de seguir un programa d'entrenament d'alta intensitat de 10 setmanes. En altres paraules, sembla que les begudes no disminueixen els efectes positius de l'entrenament.



Una ressenya d'estudis publicada al "Journal of Functional Morphology and Kinesology" va descobrir que semblava que les persones que bevien amb moderació durant les hores posteriors a un entrenament de resistència no experimentaven cap canvi, ni positiu ni negatiu, en la força, la potència, la resistència, el dolor muscular ni l'índex d'esforç percebut (la intensitat amb què creus que t'entrenes) quan els van fer proves fins 60 hores després de l'entrenament. La lliçó: "Una o dues begudes després de l'entrenament segurament no afectaran la recuperació, sobretot si estàs acostumat a consumir quantitats moderades d'alcohol", afirma Barnes.