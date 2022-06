Com cal triar les sabatilles adequades per córrer sobre una cinta

Cap runner voldria enfrontar-se a unes sabatilles que no s'ajusten bé. Si es mouen o rellisquen a qualsevol part del peu, et sortirà una butllofa. Quan corres a una cinta, gaudir d'un ajust adequat significa que el taló té subjecció i que la zona del turmell t'envolta bé per subjectar amb fermesa la part posterior del peu.

Les teves sabatilles per a la cinta de córrer haurien d'oferir una subjecció lateral al pont que envoltés el peu durant els moviments.

Per últim, el model també hauria de tenir una bona tracció per protegir-te de lliscaments mentre la cinta es desplaça per sota dels peus. No hi ha cap sensació més desagradable que sentir que les sabatilles et faran perdre l'equilibri d'alguna forma. Posa-te-les i camina per casa durant el temps que necessitis per fer-te una idea exacta de l'ajust i la sensació de totes les parts, incloent-hi l'entresola, la sola exterior, l'avantpeu i la puntera.

Tots aquests elements haurien de combinar-se per mantenir els peus còmodes i sense butllofes.