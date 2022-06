La guia definitiva dels diferents tipus de sabatilles de running

Tota bona sessió de running comença pels peus. De fet, comença per les sabatilles que et poses als peus. Les sabatilles perfectes faran que els quilòmetres se't passin volant. Les que no ho siguin, faran que cada pas et sembli una marató.



Trobar les millors sabatilles de running per a tu és clau per assegurar-te l'èxit. El problema és que hi ha molts tipus de sabatilles de running disponibles i possiblement no saps quines triar. A més, els fabricants fan servir terminologia com contrataló, estabilitat i supinació, i la barregen amb paraules com sola exterior, avantpeu i part mitjana. I això pot confondre qualsevol runner.



Però no et preocupis. Aquí tens un resum dels tipus de sabatilles de running més habituals del mercat. A més, t'oferirà consells útils per trobar les sabatilles perfectes.