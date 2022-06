Les millors sabatilles de running Nike per a arcs alts

Encara que les teves sabatilles de running siguin del tot còmodes, és possible que sentis que pots aconseguir més velocitat i resistència i una millor recuperació. O potser pateixes moltes lesions per sobreesforç, fins i tot quan redueixes una mica la intensitat dels entrenaments. En aquests casos, poden haver-hi molts factors que hi influeixen, com ara les sabatilles, sobretot si tens els ponts dels peus elevats.

"Els arcs alts poden provocar molts problemes a l'hora de fer running i training", afirma Jason Kart, doctor en fisioteràpia i propietari de Core Physical Therapy a Chicago (EUA). "El peu compleix dues funcions bàsiques: absorbeix els impactes i funciona com a palanca per impulsar-te. Si el pont del peu és alt, no absorbeix bé els impactes perquè no baixa de la manera habitual".

En comptes de baixar, el pont i el peu s'inclinen cap a fora, segons explica l'expert. Això genera una pressió excessiva als peus, els turmells i els bessons. Les conseqüències no són gens agradables, ja que hi ha més probabilitats de patir mal als peus, fractures per tensió, periostitis tibial i fasciïtis plantar. Córrer amb sabatilles que no ofereixen subjecció per a ponts alts pot causar esquinços als turmells, segons Kart, a causa de la inestabilitat a l'articulació de la zona.

"Els problemes poden estendre's fins als genolls", comenta. "No és estrany sentir dolor a la part exterior del genoll, patir esquinçaments al menisc extern, tenir problemes al lligament iliotibial o patir distensions al lligament lateral extern, entre d'altres".

Això implica canviar l'entrenament de diverses maneres per evitar lesions, com ara reduir els quilòmetres o canviar la manera de trepitjar. A més, Kart afirma que és important reforçar el tren inferior per activar els músculs que proporcionen estabilitat. Per exemple, fer elevacions de bessons, agafar coses amb els dits dels peus, com ara tovalloles i llapis, i fer exercicis de flexió i extensió dels peus pot millorar la força als turmells i als bessons.

Una altra estratègia important és fer servir les sabatilles adequades.