Com pots seleccionar les millors sabatilles de running per a la supinació

Córrer pot ser tan simple com posar un peu davant de l'altre. No obstant això, els gestos que fan els peus quan toquen a terra poden fer que la carrera no sigui gens fàcil.

Idealment, quan corres, el pes es distribueix d'una manera uniforme, i els peus toquen a terra per la part mitjana. Això s'anomena pronació neutra. Com que els turmells i les cames estan alineats correctament, tens un risc reduït de lesions. A més, com que el pes es distribueix de manera uniforme, tindràs una millor absorció de l'impacte quan els peus toquin a terra.

Tant la supinació com la pronació poden alterar la manera de caminar i desviar-ne l'alineament.

La pronació (tècnicament, sobrepronació) significa que el peu recolza massa el pes a la part de dins i el distribueix més a la part interior del peu i al pont.

La supinació (també anomenada subpronació) fa que el peu recolzi el pes a la part de fora i el distribueixi per l'extrem exterior del peu i el turmell. Això pot ocasionar dolor a la zona del turmell, fasciïtis plantar, periostitis tibial, esquinços i síndrome del lligament iliotibial.

Hi ha diverses causes complexes de supinació del peu. Pots haver heretat una estructura de peu propensa a la supinació. Així doncs, pots tenir un pont alt de manera natural o una empenya rígida. Altres causes habituals de la supinació són el sobreesforç, les lesions o els desequilibris musculars al peu, al turmell o a la cama.

Si tot això et sona, la manera més efectiva per corregir l'excés de supinació és portar el calçat correcte. Les millors sabatilles per solucionar la supinació han de tenir amortiment addicional, bona subjecció al pont i una puntera ampla, que ajuden a subjectar el peu, afavoreixen la pronació i absorbeixen l'impacte.