Què és la pronació? I quines són les millors sabatilles Nike per a peus plans?

Segons l'American Podiatric Medical Association, les sabatilles amb subjecció dissenyades per oferir estabilitat i control dels moviments poden ser beneficioses per a les persones que tenen els peus plans. Les sabatilles de running d'estabilitat estan dissenyades per oferir subjecció al pont del peu amb un amortiment ample. Per exemple, les sabatilles Nike React Infinity Run Flyknit incorporen l'escuma Nike React, que proporciona un ajust suau, elàstic i amb subjecció a la planta del peu. La tecnologia Nike React és un 11 % més suau i ofereix un 13 % més de retorn d'energia que la tecnologia de Nike anterior i, a més, és més lleugera i duradora.

Les sabatilles de running amb control de moviment també ofereixen subjecció per al pont del peu a l'entresola, i incorporen un reforç addicional al taló per evitar que el peu giri cap a l'interior en cada trepitjada. Segons un estudi de 2015 publicat al British Journal of Sports Medicine, hi ha una relació entre córrer amb sabatilles de running amb control de moviment i una reducció significativa del risc general de patir una lesió entre les persones aficionades al running que sobrepronen els peus. Un altre estudi de 2020 publicat al Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy va descobrir que les sabatilles amb control de moviment poden reduir el risc de patir una lesió de running relacionada amb la pronació, però no tenen cap efecte en el risc de patir altres lesions relacionades amb el running.

No obstant això, cal consultar a un especialista abans de triar unes sabatilles per assegurar-te que prens la millor decisió per a les teves necessitats. Quan compris en una botiga, també és molt important que t'emprovis diverses opcions per trobar l'ajust perfecte.