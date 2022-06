Set grups musculars que actives quan corres

No hi ha res com la sensació que tens quan completes una sessió de running. El cos ha treballat dur i l'augment d'endorfines et proporciona la famosa eufòria del corredor. Però, quins músculs específics has activat durant la carrera? Potser has fet servir tota la part inferior mentre feies trepitjades per avançar? O l'esforç es concentra a la part superior, amb el moviment de braços? En aquest article t'ho expliquem amb més detall.

El nostre cos està fet per córrer

Els humans són els únics primats bípedes. És a dir, els únics que tenim una postura recta i caminem sobre els dos peus. Córrer és part del nostre ADN. Vam evolucionar per córrer. De fet, a causa de com va evolucionar el nostre cos, molts científics creuen que som els millors corredors de llarga distància del planeta. Però no necessàriament els millors fent esprints... No podem superar els lleopards! No obstant això, els principis mecànics de la nostra trepitjada durant la carrera, combinats amb la nostra capacitat per controlar la temperatura corporal mitjançant la suor, fa que estiguem adaptats per suportar les distàncies llargues.

Quins principis biomecànics de la nostra trepitjada ens converteixen en uns corredors tan eficaços? Quins grups musculars ens permeten córrer? I quants músculs es fan servir?

Els principis biomecànics del running

Segons un famós estudi publicat l'any 1998 per Gait & Posture, hi ha dues fases principals durant la marxa:

Recolzament, o el moment en què el peu està en contacte amb el terra. Oscil·lació, o el moment en què el peu es mou per l'aire.

Això és el que es coneix com a cicle de la marxa. La fase de recolzament és el moment en què el peu està en contacte amb el terra. Mentre el peu s'eleva del terra i avança, el cos entra en la fase d'oscil·lació. El cos es troba en una fase aèria o flotant, els peus no toquen el terra. Aquest cicle es repeteix durant la carrera, i és el que et permet avançar.

Durant les diferents fases del cicle d'oscil·lació, s'activen músculs diferents. Per córrer més ràpid o millorar la tècnica, és útil comprendre quins músculs importants es fan servir durant la carrera.