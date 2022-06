Com pots trobar les millors sabatilles de running amb petjada neutra per a tu

En el fons, el running és un esport que et permet començar a entrenar-te tan bon punt t'has cordat les sabatilles, sense haver de dependre d'equipament car o voluminós.

Per a molts corredors, sobretot els principiants, la comoditat és una prioritat a l'hora de seleccionar calçat. I amb tota la raó. Si el calçat no és còmode, com pots gaudir d'una carrera? A més, la ciència hi està d'acord. Segons un estudi del 2020 publicat a PLoS One, els runners principiants prefereixen que el calçat sigui còmode al fet que tingui característiques que millorin el rendiment o que evitin les lesions. Quan vagis a comprar unes sabatilles, pots començar per fixar-te en l'ajust. Cerca l'assessorament dels experts de la teva botiga de running més propera abans de comprar cap model.

Tot i que sovint associem els termes com "amortiment" amb la comoditat, escollir unes sabatilles basant-te només en l'amortiment no sempre t'assegura trobar el millor ajust. De fet, hi ha diferents característiques que val la pena investigar per trobar les sabatilles que s'adapten millor a les teves necessitats. Per començar, pots mirar diferents classes de subjecció, suavitat i flexibilitat per descobrir el teu ajust ideal.

T'expliquem per què unes sabatilles de running neutres solen ser la millor opció per a la majoria de runners i què has de buscar quan te'n compris unes.