Perquè córrer sobre una cinta no és avorrit

01. Escalfa't

Cal escalfar-se sempre que vagis a córrer, sobretot si fas servir la cinta de córrer per a entrenaments d'intervals o d'alta velocitat. "L'escalfament augmenta el flux sanguini i la temperatura del cos, alhora que millora la coordinació i el rang de moviment", explica Robyn LaLonde, entrenadora del NRC a Chicago. "Tot això es tradueix en una millor forma física i més velocitat".



Corre a poc a poc durant 5 o 10 minuts i segueix amb uns quants exercicis fora de la cinta com, per exemple, elevacions de genolls, elevacions de cama, gambades mentre camines o balancejos de cama. Això t'ajudarà a deixar anar els músculs.



02. Revisa els moviments i la postura

Molta gent s'agafa a la cinta de córrer perquè té por de caure, però, per culpa d'això no s'aconsegueix una trepitjada natural. Woods ens aconsella el següent per evitar-ho: "Fes un cop d'ull ràpid als peus. Si passen de la part frontal de la cinta de córrer, això vol dir que ets massa a prop de la consola. Fes mig pas enrere per poder moure completament els braços i els genolls".



Això sí, no et quedis mirant el terra. Segons Woods, "la inèrcia segueix la direcció de la teva mirada". Si mires cap avall durant molt de temps, l'energia que hauria d'impulsar-te cap endavant es malbarata contra la cinta.



Woods comenta que també cal evitar la temptació de subjectar-se amb els braços de la cinta de córrer. Dependre del passamà pot inhibir una trepitjada natural. A més, en comptes de potinejar els botons i els monitors de la màquina per calcular la intensitat de la carrera, fes servir una escala mental de l'1 al 10. Com més alt sigui aquest número, més nivell d'esforç.



Finalment, et recordem que has de deixar de banda els missatges i les trucades per a després de l'entrenament. Has de limitar les distraccions mentre corres sobre la cinta si no vols aparèixer a un vídeo viral.