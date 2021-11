És un problema habitual que les sabatilles facin mala olor. Pot ser molest, perquè encara que tinguis els peus nets, les sabatilles acaben fent pudor igualment. En el pitjor dels casos, pot ser tan desagradable que et preguntis: "Com puc eliminar la mala olor de les sabatilles?"



El que provoca la mala olor són els bacteris. En creixen molts als peus i produeixen àcids orgànics (metanotiol, àcid isovalèric i àcid propanoic) com els productes residuals. Tot i que aquests tipus de bacteris no són perjudicials, poden deixar una olor persistent.



Per exemple, el metanotiol es produeix a causa del Brevibacterium, el bacteri principal que hi ha als peus. Aquest àcid orgànic té una olor sulfúrica distintiva que s'assembla a la que fan les cols podrides i els mitjons suats.



Els peus poden fer mala olor encara que els tinguis nets, en part perquè els peus contenen més glàndules sudorípares per centímetre quadrat que les altres parts del cos. La suor no fa mala olor per si mateixa, però els productes residuals bacterials, sí. Això fa que les sabatilles siguin un espai ideal perquè s'hi cultivin bacteris, ja que retenen la suor i la humitat i creen un entorn en què poden proliferar.