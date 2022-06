Ioga per a atletes: com pot millorar el rendiment en els esports

La llegenda del bàsquet LeBron James ha defensat el ioga com una manera de millorar el rendiment esportiu. Els jugadors de bàsquet necessiten tenir agilitat, flexibilitat i coordinació per evitar patir lesions. El ioga pot ser de gran ajuda per a tot tipus de jugadors de bàsquet, des de principiants fins a professionals, a l'hora de desenvolupar els tres elements anteriors.

Un estudi publicat el 2013 a Pedagogics Psychology Medical-biological Problems of Physical Training and Sports va analitzar el ioga i el bàsquet. Els investigadors van demanar a un grup de jugadors de bàsquet universitari que incorporessin exercicis de ioga a la seva rutina d'entrenament. El grup va fer classes de ioga quatre vegades la setmana durant nou mesos. El resultat va ser un augment significatiu en els indicadors de rendiment clau, com ara el salt vertical, el tir lliure, els tirs de tres punts, l'execució tàctica, la velocitat, la resistència i l'equilibri.

I això no serveix només per a jugadors de bàsquet professionals o de l'NBA. Afegir una sessió de ioga a la setmana també pot suposar un gran avantatge per a jugadors de bàsquet principiants. Segons un estudi de l'any 2019 del Journal of Sports, qui va combinar el bàsquet i el ioga va millorar l'agilitat, la flexibilitat, la velocitat, la força i la capacitat de fer tirs, passades i driblatges, a més de reduir el greix corporal, en comparació amb un grup que només va fer entrenaments de bàsquet. A més, les persones que van participar en l'estudi només van fer sessions de ioga de 30 minuts.