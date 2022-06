Prova aquestes 6 postures de ioga per millorar la força

El ioga pot aportar beneficis per a la salut independentment del teu nivell esportiu. Ajuda a reduir l'estrès, afavoreix una bona postura i millora la salut mental i emocional. El ioga també millora la qualitat del son, alleuja el dolor lumbar i permet gestionar millor els símptomes de la menopausa. A més, practicar ioga té beneficis clars per a la forma física. La pràctica regular del ioga pot millorar l'estabilitat, la flexibilitat, la propiocepció (és a dir, la percepció de la posició del cos en l'espai) i la força.



És millor el ioga que els entrenaments de força tradicionals? La resposta a aquesta pregunta depèn del teu objectiu de fitnes. Per practicar ioga no cal un equipament especial. Es pot fer gairebé en qualsevol lloc, és econòmic i es pot adaptar a molts nivells d'experiència diferents.



Els entrenaments de força tradicionals, en canvi, solen requerir una inversió econòmica. T'has d'apuntar al gimnàs o bé comprar equipament com ara manuelles, barres o peses, per exemple. L'entrenament amb pesos requereix una mica d'experiència, i fins i tot et pot caldre l'ajuda d'algú a l'hora d'aixecar grans pesos.



Si el teu objectiu és augmentar la massa muscular (hipertròfia) o practicar activitats com l'aixecament de pesos amb potència, el ioga et pot ajudar. Així i tot, si vols que aquest augment de massa muscular sigui òptim, t'hauràs d'entrenar també al gimnàs, on podràs fer exercicis d'estirar i empènyer amb equipament que pot oferir resistència.



Aquest tipus d'entrenament funcional de força i estabilitat que facilita el ioga també pot ser beneficiós per a altres esportistes, com ara corredors, ciclistes o nadadors. En el ioga, les contraccions musculars solen ser isomètriques, però les postures t'obliguen a equilibrar el cos i mantenir-lo en posició; tot un repte per a les teves habilitats tant físiques com mentals.