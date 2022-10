5 beneficis de fer estiraments cada dia, segons els experts

Miller explica que l'estirament dinàmic implica realitzar una varietat completa de moviments que estiren les articulacions i els lligaments sense mantenir una postura en concret.

"Com en qualsevol mena d'exercici, busquem introduir una llibertat de moviment total en fer estiraments dinàmics per anar progressant", diu Miller.

A més, afegeix que mentre que algú que està més condicionat pot sentir-se còmode fent estiraments amb una amplitud de moviment gairebé completa des del principi, altres poden optar per limitar el rang de moviment i mantenir-lo estrictament en baix impacte per reduir la pressió sobre les articulacions que suportin el pes. Per exemple, uns estiraments de baix impacte per a principiants podrien ser uns minuts de salts de tisora. En canvi, pots esglaonar cada peu cap al costat mentre aixeques i abaixes els braços en un rang que sigui còmode.

Miller també explica que estirar pot ajudar a donar prioritat a les articulacions (o lubricar-les) per a l'entrenament, però és important saber que no totes les articulacions funcionen igual. "Alguns estiraments afavoreixen la mobilitat, com les articulacions sinovials de la bossa a l'espatlla o l'articulació glenohumeral i el maluc, mentre que altres afavoreixen l'estabilitat i el moviment en un pla, com el colze i el genoll".

"Un cop facis els estiraments dinàmics, estaràs practicant el mètode d'entrenament anomenat 'especificitat', que dona prioritat als músculs, articulacions i lligaments per a exercicis dirigits a aquestes mateixes zones", afegeix Miller. "Com que els músculs estan freds abans d'entrenar, és millor que et limitis als estiraments dinàmics per tal d'evitar esquinçaments".

"Una altra raó per la qual l'estirament dinàmic es fa abans de l'exercici és perquè pot augmentar la temperatura del cos", afirma Keri Gans, una nutricionista i dietista certificada, professora certificada de vinyasa ioga. "Alguns exemples d'estirament dinàmic són caminar fent esquats, els girs de tors, la postura del gat/vaca o cercles amb els braços", explica Gans.

"Els estiraments estàtics impliquen mantenir un angle durant un període de temps (normalment entre 10 i 30 segons), i s'han de reservar principalment per al refredament", diu Gans. "Aquests estiraments es fan normalment quan el cos ja s'ha escalfat", afegeix.

Alguns exemples d'estirament estàtic inclouen estirar-se sobre l'esquena amb una cama elevada i una cinta al voltant de l'avantpeu, així com la postura d'anjaneyasana (mitja lluna creixent) o la coneguda postura del nen.