Com pots crear un estudi de ioga a casa

Hi ha quelcom d'especial en l'ambient d'una sala de ioga que ens fa sentir calma des del moment que hi entrem. Els colors de les parets, la il·luminació, l'aroma relaxant i la resta d'elements creen un entorn tranquil per fer sessions revitalitzadores i regeneradores. Ara bé, com pots recrear el mateix ambient a casa teva?

Per començar és essencial trobar un lloc especialment dedicat a fer ioga. Encara que no puguis reproduir el teu estudi de ioga preferit espelma per espelma, pots aconseguir sentir la tranquil·litat i l'energia que t'ofereix aquest esport alhora que et concentres en l'objectiu de la teva sessió.

No necessitaràs gaires coses per preparar l'espai de ioga perfecte a casa. Al cap i a la fi, un entorn minimalista permet reduir les distraccions perquè et concentris en la respiració i els moviments.