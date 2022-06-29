Com pots crear un estudi de ioga a casa

Cinc maneres fàcils de crear un espai de ioga relaxant a casa
Esports i activitat
A continuació t'expliquem com recrear l'ambient relaxant del teu estudi de ioga preferit a la comoditat de casa teva.
Hi ha quelcom d'especial en l'ambient d'una sala de ioga que ens fa sentir calma des del moment que hi entrem. Els colors de les parets, la il·luminació, l'aroma relaxant i la resta d'elements creen un entorn tranquil per fer sessions revitalitzadores i regeneradores. Ara bé, com pots recrear el mateix ambient a casa teva?
Per començar és essencial trobar un lloc especialment dedicat a fer ioga. Encara que no puguis reproduir el teu estudi de ioga preferit espelma per espelma, pots aconseguir sentir la tranquil·litat i l'energia que t'ofereix aquest esport alhora que et concentres en l'objectiu de la teva sessió.
No necessitaràs gaires coses per preparar l'espai de ioga perfecte a casa. Al cap i a la fi, un entorn minimalista permet reduir les distraccions perquè et concentris en la respiració i els moviments.
Com pots crear l'espai per fer ioga perfecte a casa
1.Tria el lloc
Escull un lloc on puguis fer servir l'estora còmodament. Has de procurar que no hi hagi desordre, obstacles ni distraccions. L'ideal seria un lloc prop d'una finestra per on hi entri llum natural. Si hi ha massa soroll, pots utilitzar una màquina de soroll blanc per disminuir les distraccions.
Quan hagis triat el lloc perfecte, endreça'l i treu tot el que sigui innecessari per evitar fer caure algun objecte o rompre'l. Disposar d'un tros de paret sense mobles també t'anirà bé, especialment si vols fer postures invertides, com ara la postura sobre el cap.
2.Col·loca l'estora i l'equipament de ioga
Després d'endreçar l'espai, estira l'estora i deixa a prop l'equipament bàsic, que pot incloure blocs, cintes, coixins, una manta, olis essencials o qualsevol cosa que t'agradi fer servir per practicar ioga. No cal que utilitzis cap objecte especial per poder fer una sessió de ioga com cal al teu estudi casolà, però incorporar-n'hi alguns pot ajudar-te a anar més enllà a mesura que t'acostumes a fer diferents postures i millores la teva flexibilitat. El més important és que creïs un espai que et motivi a fer ioga.
3.Suavitza la il·luminació
La il·luminació és increïblement important i fins i tot pot afectar el teu benestar. La llum del sol, per exemple, estimula la producció de serotonina, una substància química associada amb els sentiments de felicitat i relaxació. Si no tens llum natural, els reguladors per als llums o les bombetes d'il·luminació suau poden crear un ambient calmant.
4.Opta per una decoració senzilla però ben pensada
Mantenir el teu espai de ioga net és important, però també ho és fer que sigui agradable. L'objectiu final és crear un ambient positiu per associar aquest lloc amb els conceptes de força, calma, concentració i qualsevol altre que vulguis per a les teves sessions de ioga. Altres maneres fàcils de crear un entorn de calma són les següents:
Encén algunes espelmes aromàtiques i assegura't d'allunyar-ne qualsevol tela i de no posar-les massa a prop de l'estora.
Fes servir esprais d'aromateràpia amb olor d'eucaliptus o lavanda, per exemple.
Pinta una de les parets de la sala d'un color discret, com ara blau o gris clars.
5.Continua millorant l'espai
Sigui com sigui que decideixis preparar el teu estudi de ioga a casa, tingues en compte les coses del teu voltant que et poden ajudar a concentrar-te i a connectar amb el teu jo interior. Aquest espai és per poder deixar-te anar i dedicar-te a tu. A mesura que agafis l'hàbit de practicar ioga, fixa't en les coses que t'ajuden a estar en el moment present. Si veus que hi falta res, canvia el que necessitis. Si vols millorar l'equilibri en les postures invertides, per exemple, potser hauràs de pensar a desembarassar un tros de paret.
Quan tinguis a punt el teu espai per fer ioga a casa, posa't alguns objectius realistes. Una opció és triar algunes classes de ioga virtuals de la Nike Training Club App, que t'ajudaran a crear la base per continuar practicant ioga de forma regular.
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