Cinc formes d'introduir el ioga al teu dia a dia

És fàcil que se'ns escapi el dia quan ens enfrontem a situacions estressants de la vida, com una jornada intensa o les responsabilitats familiars. Adona't quan la situació et comenci a superar i atura't un moment per tancar els ulls i centrar-te en la respiració. Notaràs una gran diferència en els nivells d'estrès si t'acostumes a fer descansos durant el dia per respirar profundament, relaxar-te i tocar de peus a terra.

La tècnica de respiració més bàsica és comptar. Una opció senzilla és la 4-7-8, un patró de respiració que es basa en una tècnica antiga que s'anomena pranaiama, que ajuda qui la practica a controlar la respiració.

És molt fàcil. En primer lloc, inspira pel nas i compta quatre segons. Mantén la respiració set segons i expira a poc a poc per la boca durant vuit segons.

Quan condueixes

La meditació i el mindfulness inclouen moltes tècniques diferents: no sempre has de tancar els ulls per centrar-te a deixar la ment en blanc. El mindfulness pot significar simplement ser més conscient del present centrant-te en la respiració, el cos i l'entorn, que de fet és la manera més segura de conduir.

Molta gent acostuma a fer mindfulness mentre camina. Per què no fer-ho quan condueixes? Allibera l'estrès i recupera la concentració i la consciència al volant centrant-te en el cos i la respiració. Sigues conscient del moment present i, si no t'afecta la concentració al volant, tria un podcast o qualsevol altre àudio per escoltar-lo mentre condueixes. Aquest tipus de mindfulness i pràctica de la consciència es convertiran en un hàbit com més els practiquis.

Postures que pots provar a l'escriptori

Si treballes en un escriptori, sigui a casa o a l'oficina, pots incorporar el ioga amb facilitat en els descansos diaris. L'únic que has de fer és posar-te dempeus i estirar-te doblegant, movent i allargant l'esquena. Aquests exercicis no només t'ajudaran amb la circulació sanguínia, sinó que, amb el temps, també t'ajudaran a millorar la flexibilitat.

Postura de la pinça

Pren-te cinc minuts per doblegar el cos cap endavant i provar de tocar-te els peus. Comença col·locant-te dempeus amb les cames a l'amplada dels malucs. Aixeca els braços per sobre del cap i, a poc a poc, doblega el cos endavant. Intenta tocar-te els peus amb la punta dels dits i, si ho necessites, doblega una mica els genolls. Recolza el pes a la part davantera dels peus perquè els malucs quedin sobre els turmells. Quan et dobleguis endavant, expira, i quan tornis cap enrere per posar-te dempeus, inspira.

També pots fer servir l'escriptori com a suport i doblegar-te cap endavant mentre estires els braços i les mans a la superfície. Doblega't a poc a poc perquè el cos quedi en posició de "L" si el mires de costat.

Postura del gat/vaca

Col·loca't al costat de l'escriptori i fes unes quantes postures de gat/vaca de quatre grapes. Aquesta postura t'estira l'esquena quan baixes la panxa mentre aixeques el cap amunt i, tot seguit, abaixes el cap per fixar la mirada a les cames.

Estira la zona entre les espatlles fent pressió amb les mans a terra. Expira i desprèn-te de l'aire carregat i la fluixera de mitja tarda a la feina.

Un altre avantatge? Milloraràs la postura, sobretot si seus la majoria del dia.

Postures que has de provar a l'hora de dinar

Potser has sentit a parlar de l'alimentació intuïtiva, que afavoreix una actitud saludable envers el menjar detectant les necessitats i els antulls del cos. Això és semblant a menjar conscientment, que senzillament consisteix a menjar cada mos a poc a poc en comptes de devorar-lo, i degustar de debò el que menges.

El mindfulness també s'aplica a ser conscient del tipus d'aliments que menges diàriament. Si vols centrar-te en la nutrició i crear hàbits alimentaris saludables, fes servir aquesta tàctica de consciència i tria millor com alimentar el cos d'una manera que et senti bé i et prepari per gaudir d'un dia meravellós.