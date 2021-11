Dieta o exercici: què és més important per perdre pes?

Potser has sentit la frase que diu que no pots fer molt exercici i tenir una dieta poc saludable. La majoria de les vegades, és certa. Si només t'alimentes de menjar ràpid i no li dones al cos aliments nutritius, no obtindràs cap resultat. Tant se val quant t'entrenis.

No obstant això, l'etern debat de si és millor fer exercici o tenir una dieta sana està desfasat. En realitat, combinar una bona alimentació i activitat física regular és la millor manera de canviar el teu estil de vida. No només per perdre pes. Menjar bé i moure més el cos té molts més avantatges per a la salut mental i física.