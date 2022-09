Quatre beneficis del ioga aeri

El ioga aeri pot ser un entrenament de tors molt efectiu perquè "per maniobrar amb l'hamaca s'ha de tenir força al tors i als braços", explica Dortignac. Quan fas moviments més acrobàtics, has d'aixecar el pes del cos per col·locar-te a l'hamaca".

"Si estàs en una postura invertida i has d'asseure't, no pots impulsar-te amb el terra". En comptes d'això, per fer i desfer una postura invertida, has d'activar els músculs abdominals.

Dortignac explica que, encara que no facis les postures més difícils, el més probable és que, en mantenir el cos estable en suspensió, enforteixis el tors. Durant la sessió, "el tors s'activa per fer el moviment i mantenir la columna més estable". Normalment, la persona que dirigeixi la sessió et donarà trucs per assegurar-te que actives el tors.

Un estudi publicat el 2009 al Journal of Bodywork and Movement Therapies va avaluar les tècniques del ioga tradicional com a mètode per augmentar l'estabilitat del tors. Les investigacions van demostrar que tenir un tors fort ajuda a controlar la potència del tronc i et permet fer moviments més suaus, més eficients i més ben coordinats a les extremitats. L'article també assenyalava que treballar els músculs del tors ajuda a reduir el risc de lesions per males postures.

A més, en algunes postures aèries s'ha de fer girar la part superior del cos sense deixar de mantenir l'estabilitat al tronc. Aquest tipus d'entrenament de tors és rotacional. En altres postures, s'evita la rotació. Aquest tipus d'entrenament de tors s'anomena entrenament antirotacional i consisteix a subjectar els músculs abdominals amb una càrrega per mantenir la columna recta i resistir el moviment.

Segons va afirmar el Dr. Stuart McGill en un estudi del 2020 publicat a la revista Strength and Conditioning Journal, l'entrenament antirotacional és beneficiós per a les activitats del dia a dia perquè "el tors, la major part del temps, serveix per evitar el moviment i no per iniciar-lo". L'ACE també assenyala que els exercicis antirotacionals ajuden a "desenvolupar una base estable per crear molts patrons de moviment, com ara les rotacions".