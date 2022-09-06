Quatre beneficis del ioga aeri segons diversos instructors de ioga certificats
Esports i activitat
Aquesta pràctica activa la circulació sanguínia i t'ajuda a assolir diverses postures de ioga.
Tot i que últimament el ioga aeri s'ha popularitzat molt a les xarxes socials, aquesta pràctica té un origen ancestral. I per una bona raó: entre altres beneficis, el ioga aeri millora la salut cardiovascular i l'equilibri.
Mariam Michael, instructora i professora de ioga amb la certificació RYT 200, explica: "El ioga aeri exercita tot el cos amb una tela especial que es diu gronxador o hamaca". Amb l'hamaca, es poden fer les postures tradicionals de ioga en l'aire (fins i tot les invertides). L'hamaca també serveix per explorar altres postures, ja que pot suportar part del pes corporal i ajudar-te a estirar-te més que sobre l'estora de ioga.
A més, si t'animes a provar el ioga aeri, passaràs a formar part de la gran comunitat de persones que ha participat en aquesta pràctica ancestral durant generacions. Michelle Dortignac, instructora i professora de ioga experimentada amb la certificació E-RYT 500, comenta: "Al ioga sempre ha existit el costum de fer servir equipament i objectes penjants com a ajuda per fer els àssanes (postures de ioga)".
Avui dia, les classes de ioga aeri de vegades combinen elements "del fitnes, la dansa, les acrobàcies i el pilates", comenta l'experta. En funció de l'espai i la persona que dirigeixi la sessió, Dortignac afirma que les sessions d'aquesta pràctica es poden centrar en un d'aquests elements o fusionar-los tots.
Tant si vols fer ioga aeri per ampliar els teus coneixements d'aquesta pràctica com si el que busques és una mica d'innovació, a continuació t'expliquem els beneficis principals que et proporciona aquesta pràctica.
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Quatre beneficis del ioga aeri
1.T'ajuda a practicar les postures invertides.
Com que l'hamaca pot suportar part del teu pes corporal (o tot), el ioga aeri és una manera fàcil d'iniciar-se en el món de les inversions (postures en què el cap es posa per sota del cor).
Aquestes postures "milloren la circulació, afavoreixen el moviment i t'ajuden a passar-t'ho bé", explica Dortignac. De fet, un estudi del 2018 publicat a l'International Journal of Physiology explica que les postures invertides del ioga ajuden a "portar la sang al cervell de manera efectiva".
No cal tenir experiència per fer una postura invertida en una sessió de ioga aeri. Tanmateix, Ben Scheu, preparador físic certificat i expert en medicina esportiva, assenyala que aquestes postures poden implicar certs riscos per a persones amb problemes de circulació, problemes de retorn del sistema limfàtic, vertígens o condicions similars".
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A més, un estudi del 2020 de la University of North Georgia va descobrir que els pacients amb malalties cardiopulmonars com hipertensió o cardiopatia isquèmica poden experimentar diverses respostes a les inversions, com per exemple canvis en la pressió arterial i el consum d'oxigen. Les investigacions van concloure que algunes postures invertides poden ser beneficioses per a pacients amb malalties cardíaques, però cal investigar més sobre el tema.
Si no tens clar si les postures invertides (o qualsevol altre moviment del ioga aeri) són bones per a tu, consulta-ho amb un metge, metgessa o qualsevol altre professional mèdic qualificat abans d'assistir a una sessió. De totes maneres, sempre pots evitar les inversions i centrar-te a fer les postures normals amb l'ajuda de l'hamaca.
2.Millora la salut cardiovascular.
Un estudi breu del 2016 organitzat per l'American Council on Exercise (ACE) amb dones actives d'entre 18 i 45 anys va descobrir que un programa de ioga aeri de sis setmanes proporcionava diversos beneficis cardiovasculars com la reducció de factors de risc cardiometabòlic (per exemple, la millora de la pressió sanguínia, el colesterol HDL i la capacitat aeròbica màxima).
L'estudi va demostrar que el ioga aeri aporta beneficis semblants a altres formes d'exercici d'intensitat moderada com l'aeròbic aquàtic i el tennis. Les investigacions també van descobrir que "fer ioga aeri regularment millora la salut cardiorespiratòria i modifica positivament molts factors de risc per a les malalties cardiovasculars."
A més, un estudi del 2014 publicat al Journal of Clinical and Diagnostic Research va demostrar l'eficàcia del ioga en pacients amb malalties cardiovasculars. Els participants es van dividir en dos grups: un dels grups va fer una pràctica de ioga sobre l'estora centrant-se en postures tradicionals i exercicis de respiració i l'altre, el grup de control, no hi va participar.
Els resultats van demostrar que un programa de ioga de 12 setmanes "redueix la pressió i la càrrega de la sang del cor i millora l'activitat parasimpàtica dels pacients amb malalties cardiovasculars". El sistema nerviós parasimpàtic ajuda el cos a relaxar-se controlant funcions com el ritme cardíac en repòs i la restricció dels bronquis per reduir la freqüència respiratòria.
Tot i que l'estudi no va tractar el ioga aeri, els principis bàsics d'aquesta pràctica que proporcionen efectes positius també formen part de les versions aèries del ioga. De totes maneres, cal investigar més sobre el tema.
Si pateixes alguna malaltia cardiovascular o circulatòria, consulta un professional mèdic qualificat per rebre consells experts.
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3.Enforteix el tors.
El ioga aeri pot ser un entrenament de tors molt efectiu perquè "per maniobrar amb l'hamaca s'ha de tenir força al tors i als braços", explica Dortignac. Quan fas moviments més acrobàtics, has d'aixecar el pes del cos per col·locar-te a l'hamaca".
"Si estàs en una postura invertida i has d'asseure't, no pots impulsar-te amb el terra". En comptes d'això, per fer i desfer una postura invertida, has d'activar els músculs abdominals.
Dortignac explica que, encara que no facis les postures més difícils, el més probable és que, en mantenir el cos estable en suspensió, enforteixis el tors. Durant la sessió, "el tors s'activa per fer el moviment i mantenir la columna més estable". Normalment, la persona que dirigeixi la sessió et donarà trucs per assegurar-te que actives el tors.
Un estudi publicat el 2009 al Journal of Bodywork and Movement Therapies va avaluar les tècniques del ioga tradicional com a mètode per augmentar l'estabilitat del tors. Les investigacions van demostrar que tenir un tors fort ajuda a controlar la potència del tronc i et permet fer moviments més suaus, més eficients i més ben coordinats a les extremitats. L'article també assenyalava que treballar els músculs del tors ajuda a reduir el risc de lesions per males postures.
A més, en algunes postures aèries s'ha de fer girar la part superior del cos sense deixar de mantenir l'estabilitat al tronc. Aquest tipus d'entrenament de tors és rotacional. En altres postures, s'evita la rotació. Aquest tipus d'entrenament de tors s'anomena entrenament antirotacional i consisteix a subjectar els músculs abdominals amb una càrrega per mantenir la columna recta i resistir el moviment.
Segons va afirmar el Dr. Stuart McGill en un estudi del 2010 publicat a la revista Strength and Conditioning Journal, l'entrenament antirotacional és beneficiós per a les activitats del dia a dia perquè "el tors, la major part del temps, serveix per evitar el moviment i no per iniciar-lo". L'ACE també assenyala que els exercicis antirotacionals ajuden a "desenvolupar una base estable per crear molts patrons de moviment, com ara les rotacions".
4.Aprofundeix les postures.
El ioga aeri et pot ajudar a millorar la flexibilitat. Utilitzar l'hamaca per fer postures de ioga tradicionals, com ara la postura de la pinça, et permet aprofundir en les postures, perquè fa que el cos "treballi menys (en comparació amb quan estàs sobre l'estora) i, per tant, pots mantenir més temps la postura", explica Dortignac.
Quan t'adaptes i aguantes la postura estàs estirant un grup de músculs concret sense moure't. Els estiraments estàtics poden augmentar la flexibilitat de manera efectiva: una ressenya del 2016 de la revista Physiotherapy Theory and Practice va descobrir que els estiraments estàtics ajuden a augmentar la flexibilitat dels isquiotibials en adults joves.
Per a algunes persones, fer estiraments amb l'hamaca és més fàcil que amb la tècnica tradicional, perquè l'hamaca aguanta part del pes corporal. Això alleuja la pressió de les articulacions perquè puguis fer certes postures, com la del triangle, tensant menys el cos, tal com explica Michael.
Text: Hannah Singleton