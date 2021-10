Nou postures de ioga per alleujar l'estrès

El hatha-ioga, per exemple, és un dels estils més comuns de ioga i, com que el ritme és més baix i els moviments més suaus, és una bona opció per als ioguis principiants. Entre els components essencials del hatha-ioga (i del ioga en general) hi ha:

Postures (àssanes): són moviments que varien de dificultat i per als quals són importants l'equilibri, la força i l'elasticitat.

Respiració (pranaiama): a mesura que et mous i canvies de postures, les inspiracions i les expiracions han de seguir els moviments del cos. Això t'ajudarà a asserenar-te tant a nivell físic com mental perquè et puguis centrar en el moment. Centrar-te en la respiració pel nas t'ajuda a relaxar-te i a reduir l'ansietat.

Meditació (dhiana): moltes classes de ioga comencen i acaben seient o estirant-se a terra totalment en silenci. Això ajuda a entrenar el cos i la ment per centrar-se en l'aquí i l'ara perquè puguis aprofitar la sessió al màxim.

Fer respiracions i postures de ioga no només és bo per reduir l'estrès, sinó que a més és efectiu per alliberar la tensió física. Per ajudar-te a entendre millor quines postures són bones per reduir l'estrès, te'n deixem una llista.

Són moviments simples i restauradors, i no cal que siguis iogui per fer-los. Cada postura té uns avantatges únics per a la salut, com ara reduir el mal de cap i l'insomni, i restaurar el sistema nerviós i limfàtic.