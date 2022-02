Portar pantalons de xandall és com anar amb pijama tot el dia. Entre la cintura amb cordó agradable, el material suau i transpirable i l'ajust folgat, els pantalons de xandall són l'opció perfecta quan necessites comoditat per sobre de tot. A més, l'estil esportiu dels pantalons de xandall i joggers que està tan de moda és ideal com a conjunt de roba de carrer, sobretot si els combines amb les sabatilles adequades.



No obstant això, amb tantes opcions bones, pot ser difícil saber quins pantalons de xandall triar. Però no pateixis: Nike té opcions còmodes i amb estil perfectes tant per córrer quan fa fred com per anar al cine o fer les tasques domèstiques. De totes maneres, si no et pots decidir només per un model, no hi ha cap problema per triar-ne més d'un.