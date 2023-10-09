Els millors pantalons de xandall Nike
Guia de compra
Compra models còmodes d'ajust entallat o versions més amples.
Els pantalons de xandall són una peça clau de l'estil esportiu. Els pantalons de xandall Nike prioritzen la funcionalitat i la comoditat i són ideals per a diverses activitats, des de relaxar-te a casa fins a gaudir d'un dinar amb els amics. I, a més, queden molt bé.
Tanmateix, la qüestió és quines són les qualitats que fan destacar els pantalons de xandall Nike. Entre la gamma àmplia de models que tenim n'hi ha de diversos materials exclusius, així que tot dependrà dels factors més importants per a tu. Per exemple, els pantalons confeccionats amb Nike Sportswear Club Fleece acostumen a ser els preferits per descansar, mentre que els Nike Forward poden ser útils per a sortides informals. Alguns pantalons de xandall Nike, com ara els jogger, es poden combinar amb una part superior estructurada per crear un conjunt adequat per anar a treballar.
Tant si busques uns pantalons de xandall elegants com si prefereixes un model còmode per escarxofar-te al sofà, a continuació trobaràs les millors propostes de Nike per als teus plans.
Els millors pantalons de xandall Nike
1. Els millors pantalons de xandall per a dona
Els pantalons de xandall Nike Sportswear estan disponibles en una àmplia gamma de models i tons, des del gris clàssic fins als colors més vius, i estan dissenyats per aguantar un ritme de vida atrafegat i versàtil. Dins d'aquesta línia còmoda, tens tres opcions diferents de teixit Fleece per escollir.
Tria'n uns de confeccionats amb Nike Tech Fleece si vols portar un model ajustat i sofisticat que et serveixi tant per anar a entrenar-te al gimnàs com per sortir de compres. Aquest material presenta una confecció tèrmica innovadora que ajuda a retenir l'escalfor corporal sense pes afegit.
Si el que vols és marcar estil, et recomanem uns pantalons amb teixit Nike Phoenix Fleece, que estan disponibles en diverses longituds i dissenys contemporanis. Aquests models amples presenten detalls com ara vores curtes i extragrans per potenciar l'estil.
També tens els pantalons Nike Club Fleece, que no només ofereixen un aire esportiu i sofisticat alhora, sinó que també mantenen la calidesa quan baixen les temperatures. A més de tenir un tacte suau, aquests pantalons lleugers i duradors estan dissenyats per acompanyar els moviments del cos gràcies a la cintura i l'ajust elàstics.
Combina'ls amb: una part superior Nike Sportswear d'ajust relaxat
Tant si prefereixes una samarreta de disseny cropped com si t'estimes més portar-ne una d'oversized que t'arribi fins a mitja cuixa, aquestes parts superiors queden genials amb uns pantalons de xandall de teixit Fleece de cintura alta o baixa. Pots posar-te una samarreta llarga d'ajust entallat per dins dels teus pantalons jogger preferits si vols anar formal o portar-ne una de més ampla per fora per lluir un look menys seriós.
2. Els millors pantalons de xandall per a home
Els pantalons de xandall Nike Sportswear es poden portar per a diverses activitats. Amb uns de Nike Club Fleece, podràs passar fàcilment d'una excursió tranquil·la per la muntanya a fer encàrrecs a la ciutat. Es tracta d'una peça amb una textura suau i flonja a l'exterior i un teixit raspallat a l'interior que ajuda a retenir l'escalfor. També en pots trobar opcions en color gris clàssic.
La línia Nike Sportswear Air, inspirada en les sabatilles Nike Air icòniques, et servirà per a ocasions més formals. Pots combinar els pantalons amb una dessuadora oversized per lluir un look elegant i esportiu alhora, o bé amb una samarreta i una armilla per a un estil més relaxat.
Combina'ls amb: una part superior per al dia a dia Nike Sportswear
Opta per un look monocromàtic o combina diversos tons i colors per crear un conjunt vistós. Tant si prefereixes les parts superiors de màniga curta com les de màniga llarga, i tant si ets més d'estampats com de models llisos, hi ha una àmplia varietat de samarretes amb què podràs completar el conjunt.
3. Els millors pantalons de xandall per a nen/a
Ajuda els més petits a crear el seu propi estil personal amb diversos models de pantalons jogger de colors. Tant si els menuts fan exercici a l'hora del pati com si juguen a algun joc a casa d'un amic o amiga després de l'escola, aquests pantalons de xandall són còmodes i serveixen per experimentar amb l'expressió personal.
Els pantalons de xandall Nike confeccionats amb Nike Club Fleece, un material exclusiu conegut pel seu exterior suau i l'interior agradable, estan preparats per seguir els moviments de la canalla. Els models de la línia exclusiva Nike Tech Fleece poden anar especialment bé per als dies de fred, ja que estan fabricats amb un teixit Fleece prèmium lleuger. També inclouen diverses butxaques amb cremallera perquè hi puguin desar objectes bàsics quan juguin.
Els pantalons jogger Nike Icon Fleece poden ser útils per als nens i les nenes que vulguin lluir un estil una mica elegant. El disseny estructurat d'aquests pantalons els dona un aspecte prou formal per sortir a sopar amb la família. A més, inclouen butxaques laterals Nike FlyEase, dissenyades especialment per oferir un accés fàcil i ràpid. Així, podran desar-hi petits objectes de manera segura sense haver de preocupar-se per les cremalleres.
Es poden combinar amb: una samarreta estampada Nike
Completa el look amb una samarreta destacada. En trobaràs en una àmplia varietat de colors, estampats i motius vistosos. Afegeix-hi també una jaqueta amb un folre de teixit Fleece, que els donarà més calidesa.
4. Els millors pantalons de xandall confeccionats amb materials sostenibles
Moltes persones consideren important que la roba que porten estigui fabricada pensant en el medi ambient. Els pantalons de xandall Nike que inclouen la inscripció "confeccionats amb materials sostenibles" tenen fibres reciclades almenys en un 50 %. Si vols obtenir més informació sobre les fibres reciclades de la roba Nike, dona un cop d'ull a la secció materials amb menys impacte mediambiental de la missió Move to Zero de Nike.
Entre els pantalons de xandall confeccionats amb materials sostenibles, hi ha models espaiosos, vintage i elegants que contenen polièster reciclat. En tenim molts de fabricats amb els teus teixits Nike preferits (Phoenix Fleece, Therma-FIT i Tech Fleece) i amb materials sostenibles, així que disposes d'un munt d'opcions per triar.
Combina'ls amb: una part superior Nike confeccionada amb materials sostenibles
Destaca amb una samarreta de màniga llarga entallada, un polo clàssic, una dessuadora amb cremallera perfecta per al gimnàs o qualsevol altra part superior confeccionada amb almenys un 50 % de materials reciclats. Tenim de tot, des de samarretes estampades ajustades fins a dessuadores grises oversized.
Text: Korin Miller