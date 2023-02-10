Descobreix aquestes idees de conjunts monocromàtics Nike

Consells d'estil

Vesteix-te amb peces del mateix color per lluir looks destacats tant al gimnàs com al carrer.

Última actualització: 10 de febrer del 2023
4 min. de lectura
Compra aquestes idees de conjunts monocromàtics Nike

Els conjunts monocromàtics et poden ajudar a marcar estil sense que hagis d'anar gaire formal. Tant si tens poc temps com si vols maximitzar el potencial del teu armari, combinar peces de la mateixa gamma cromàtica pot ser una manera fàcil de jugar amb altres elements, com ara les textures o els dissenys.

Tant és si vols fer bicicleta al gimnàs o si vas a treballar a l'oficina. Nike té una àmplia selecció de peces que es poden combinar per crear diversos conjunts monocromàtics atractius amb facilitat.

A continuació trobaràs alguns trucs senzills per crear looks amb bàsics Nike.

1. Sostenidors esportius i leggings monocromàtics

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Entrenar-te amb uns sostenidors esportius i uns leggings de cintura alta o mitjana que hi facin joc és una bona manera de recordar-te a tu mateixa que val la pena vestir-se bé per fer esport. Si vols lluir el color al màxim, busca uns sostenidors amb una vora que arribi més avall del tronc. Així, gaudiràs de més protecció i un estil més destacat.

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2. Dessuadores amb caputxa i pantalons de xandall monocromàtics

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Els pantalons de xandall es poden combinar amb una part superior, però no és el mateix dur-ne uns del mateix color que la dessuadora que optar per un to negre o gris menys divertit. Si vols potenciar el teu look amb colors, tria un estil original, com ara un conjunt monocromàtic d'un rosa apagat, amb un to com el Canyon Rust.

Les peces de teixit Fleece Nike Solo Swoosh estan disponibles en una àmplia varietat de colors, així que és fàcil trobar-ne una que s'adigui amb tu.

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3. Dessuadores sense caputxa i pantalons de xandall monocromàtics

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Prova diferents tipus de dissenys, des de peces amples i folgades fins a d'altres de cenyides i aptes per al ioga. Els pantalons de xandall de camals amples Nike Phoenix Fleece, per exemple, ofereixen una estètica informal i vintage. Si els combines amb una dessuadora oversized, podràs lluir un look natural i relaxat, ideal per a les estrelles de la passarel·la que es prenen un dia de descans, els pares més ocupats i tothom que vulgui trobar un conjunt ràpid.

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4. Jaqueta i pantalons de xandall monocromàtics

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Els conjunts monocromàtics poden consistir en una explosió de color o optar per tons més neutres i subtils. Si vols lluir un look perfecte, pots triar un conjunt en blanc, que també et dona un estil més serè. Completa el look amb accessoris grossos, collarets delicats de diverses cadenes o unes ulleres de sol de muntura gruixuda.

Vols maximitzar el teu conjunt de color blanc? Busca unes sabatilles totalment en blanc, com ara les Nike Air Force 1.

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5. Vestit i sabatilles de tennis monocromàtics

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Vols destacar a la pista? Si et poses un vestit de tennis, no hi hauràs d'afegir una part inferior. Combina'l amb unes sabatilles d'un to similar.

Triplica el color amb una jaqueta resistent a l'aigua lleugera, com ara la Nike Repel, que t'anirà genial si es preveuen pluges i ressaltarà encara més el conjunt.

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6. Jaqueta de pèl sintètic i pantalons monocromàtics

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El color magenta brillant i el pèl sintètic ultrasuau d'aquesta jaqueta no passaran desapercebuts. Crea un conjunt monocromàtic combinant-la amb uns leggings Nike One d'un to similar per captar totes les mirades.

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7. Jaqueta bomber, dessuadora i pantalons de conjunt

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Si vols afegir més dimensió a un conjunt subtil de tons neutres, et recomanem una peça molt texturada. La dessuadora amb caputxa i els pantalons Nike Forward estan confeccionats amb polièster reciclat en un 50 % com a mínim, i són els nostres productes principals fabricats amb materials sostenibles. El look relaxat és sofisticat i (encara millor) respectuós amb el planeta.

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Text: Leah Melby Clinton

Publicat originalment el: 7 de febrer del 2023

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