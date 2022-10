Els avantatges del senderisme, segons els experts

Shappy explica que el terreny irregular d'un camí pot modificar la propiocepció de l'equilibri, és a dir, que a mesura que caminis, anirà millorant la sensació del cos pel que fa al propi moviment i l'estabilitat. A més, com que els terrenys per on es camina no solen ser plans i fan que hagis d'esquivar arrels d'arbres, roques i de vegades bassals de fang, el senderisme et pot ajudar a perfeccionar les habilitats motores, com ara l'equilibri.

Shappy destaca que tenir un bon equilibri no només és important per a les persones grans, sinó per a individus de qualsevol edat, ja que afavoreix condicions físiques com ara el rendiment atlètic, beneficia el sistema nerviós i les habilitats motores i redueix el risc de caigudes.