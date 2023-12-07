Les millors idees de regal per a esquiadors i snowboarders
Guia de compra
Els amants dels esports de neu apreciaran aquests bàsics de les pistes, des de guants càlids fins a dessuadores per al descans.
Els esquiadors i snowboarders necessiten molt d'equipament per practicar el seu esport, però això no significa que fer-los un regal sigui senzill. Al cap i a la fi, és difícil saber el que ja poden tenir, a part d'un parell d'esquís polits, unes ulleres resistents o una taula de snowboard llustrosa.
El millor que pots fer si has de comprar un regal per als amants dels esports de neu és optar pels bàsics. Per exemple, una gorra de punt, uns guants o unes capes base són bàsics càlids que agrairà qualsevol persona que surti a l'aire lliure quan fa fred.
Tant si el regal és per un atleta amb experiència com si és per a un principiant dels esports de neu, segur que l'encertes amb aquestes idees per a esquiadors i snowboarders.
Sis idees de regals Nike per a esquiadors i snowboarders
1. Mitjons d'esquí que mantenen la calidesa i la transpirabilitat
Un parell de mitjons alts amb amortiment poden ser la clau per passar dies llargs a la muntanya. No t'equivocaràs amb un parell (o dos) de mitjons Nike, especialment si estàs cercant regals petits per a esquiadors o snowboarders.
La col·lecció Dri-FIT té opcions perfectes per convertir-se en els mitjons preferits del destinatari. Estan fabricats amb diferents teixits que gestionen la suor per mantenir la transpirabilitat, la comoditat i la calidesa, i de segur que la persona que rebrà el regal sabrà apreciar-los mentre descendeix per les pistes. També estan dissenyats per envoltar bé el taló, de manera que no rellisquen dins les botes d'esquí.
Si vols regalar els mitjons i alguna cosa més, pots triar altres articles relacionats amb l'esquí, com una funda tèrmica per al telèfon o una tassa amb aïllament.
2. Guants per a dins i fora de les pistes
Des de guants de nylon repel·lents a l'aigua per a les aventures alpines fins a guants de teixit Fleece per als descansos o per prendre un bany d'aigua calenta a l'exterior, fer un regal que manté les mans calentes sempre és una bona opció. Completa el regal amb folres tèrmics o escalfadors reutilitzables de mans per mantenir els dits ben calents.
3. Gorres de punt per a qualsevol ocasió
Els millors regals per a esquiadors són els més pràctics. Una bona idea és triar una gorra de teixit Knit perquè la persona que rebi el regal no passi fred ni dins ni fora de les pistes. Totes les gorres de punt Nike tenen estil i aïllament, i qualsevol amant de la neu sabrà apreciar aquest accessori tan pràctic. Hi ha gorres de punt per a tots els gustos, des de models amb vora, bàsics i versàtils, fins a dissenys tie-dye per descendir la muntanya amb estil.
4. Passamuntanyes d'esquí per protegir-se del mal temps
Si busques petits detalls per a esquiadors, un passamuntanyes d'esquí és una opció ideal. Aquests bàsics convertibles, dissenyats per protegir el coll i la cara del vent implacable de l'hivern, es poden fer servir com a bufandes en condicions de menys fred. Els passamuntanyes Nike són elàstics, bloquegen el vent i gestionen la humitat. En definitiva, són la combinació ideal per gaudir de les pistes amb comoditat.
5. Capes intermèdies que retenen l'escalfor
Els esquiadors i els snowboarders coneixen la importància de les capes, i les peces de roba Nike Therma-FIT són les opcions perfectes per regalar una capa intermèdia que combina estil i funcionalitat. La persona que rebi el teu regal segur que farà servir sovint les dessuadores càlides amb caputxa i sense, les samarretes de màniga llarga i els pantalons jogger i de xandall, amb un disseny que reté l'escalfor a baixes temperatures.
6. Capes base aïllants i transpirables
L'objectiu principal d'una capa base és allunyar la humitat de la pell, de manera que qui fa esquí o snowboard pugui mantenir la transpirabilitat i una bona temperatura corporal durant hores. Tanmateix, com que aquesta roba normalment cal rentar-la després d'una jornada a la muntanya, els esquiadors i els snowboarders han d'emportar-se moltes capes base quan passen diversos dies a les pistes. Ajuda'ls a completar la col·lecció amb uns leggings i unes malles Nike per als viatges d'esquí.
Text: Dana Leigh Smith