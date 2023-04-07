Com pots combinar els pantalons jogger per a la feina

Com pots combinar pantalons jogger Nike per a la feina
Consells d'estil
Combina els teus pantalons jogger per aconseguir un look còmode i professional alhora.
Si treballes des de casa, és possible que la roba que portes per treballar sigui gairebé la mateixa que la que portes per llegir un llibre al sofà. Potser encara tens aquella dessuadora de quan anaves a la universitat per mirar una pel·lícula alguna nit o la teva jaqueta blazer de la bona sort que et poses per a les reunions importants. Aquestes peces intermèdies són les que poden funcionar de manera més natural en qualsevol moment del dia. Parlem dels pantalons jogger.
Combinar pantalons jogger per a la feina és un repte que val la pena. Tant si vols desconnectar unes hores amb el portàtil des d'una cafeteria o has quedat amb els companys de la feina per dinar, uns bons pantalons jogger poden ser una alternativa digna i còmoda als texans.
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La clau és trobar uns pantalons jogger que tinguin un ajust a mida i detalls luxosos. Aquests petits tocs fan que el teu look passi de ser el d'algú que acaba de sortir del llit al d'una persona que s'ha preparat per a una reunió. Prova de combinar-los amb les parts superiors, jaquetes i sabatilles que ja portes a la feina i als esdeveniments professionals. Tingues en compte que una camisa de botons o unes sabatilles blanques elegants poden ajudar-te molt a crear un look.
Com pots combinar pantalons jogger per a la feina
1.Pantalons jogger de teixit Fleece i pana amb un polo i unes sabatilles Air Max
Si busques un look elegant amb peces informals com uns pantalons jogger, has de triar bé els materials. Aquests pantalons jogger de teixit Fleece i pana són prou elegants per treballar, sobretot si tens reunions informals amb companys de la feina o has pensat treballar en una cafeteria a la tarda. Combina'ls amb un polo o una camisa oversized amb botons per aconseguir un look una mica més elegant. Després, ho pots arrodonir amb unes sabatilles de colors neutres com el Taupe.
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2.Uns pantalons jogger cargo amb una jaqueta de pana
Si l'ambient de la teva oficina és informal o treballes des de casa, els pantalons de xandall són una altra opció vàlida. Tingues en compte que, a l'hora de combinar uns pantalons jogger per a la feina, els detalls són fonamentals. Segur que uns pantalons cargo són còmodes, però, si hi afegeixes un contorn ample al turmell i butxaques amb solapa, aconseguiràs un look ideal tant per descansar com per començar a respondre correus electrònics. Pots afegir-hi una jaqueta d'un material més agradable, com ara la pana.
3.Uns pantalons jogger de teixit Tech Fleece amb unes sabatilles Waffle One
Troba uns pantalons jogger còmodes per a la feina. Els pantalons jogger de teixit Tech Fleece Nike estan disponibles en més de 12 colors, inclosos models amb dos tons. Així és fàcil preparar looks particulars, com ara un en què totes les peces són de color vermell. Aquests pantalons jogger, que inclouen butxaques amb cremallera i un ajust més relaxat a les cuixes, es poden combinar fàcilment amb peces per al dia senzilles però elegants (per exemple, una samarreta de màniga llarga o unes sabatilles Waffle One).
4.Uns pantalons de xandall de camals amples amb unes sabatilles Air Force 1
Canvia els teus pantalons jogger preferits per uns pantalons de xandall de camals amples que imitin la forma dels pantalons. La textura elàstica i suau d'aquests pantalons combina molt bé amb una jaqueta blazer de llana, una jaqueta d'ajust a mida o una jaqueta bomber elegant que tingui una mica més de pes. Si la idea de portar uns pantalons de xandall a l'oficina o en una reunió amb els companys de feina no t'acaba de convèncer, aquests pantalons oversized de vellut són una molt bona opció per fer proves. El toc final del look poden ser unes sabatilles blanques i elegants.
5.Uns pantalons de xandall de cintura alta i una jaqueta elegant
De vegades, organitzar una jornada atapeïda implica anar corrents de l'última reunió del dia a una classe d'entrenament. Si és el teu cas, pots posar-te l'equipament d'entrenament abans per anar més de pressa. Aquests pantalons de xandall de cintura alta es poden portar fàcilment per sobre d'uns pantalons curts d'elastà o fins i tot uns leggings. Així tindràs la roba d'exercici posada sense que ningú se n'adoni. Una jaqueta amb estil és la peça ideal per donar un toc elegant a uns pantalons de xandall. A més, te la pots tornar a posar fàcilment després d'entrenar-te.
Text: Aemilia Madden