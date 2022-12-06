Les millors dessuadores oversized Nike per a dona

Guia de compra

Aquests cinc estils únics de dessuadores extragrans cobreixen totes les necessitats.

Última actualització: 6 de desembre del 2022
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Les millors dessuadores extragrans Nike per a dona

Tant si vols estar còmoda per relaxar-te com si busques una peça que completi un conjunt informal, una dessuadora oversized Nike et proporcionarà calidesa i comoditat. Tria un model ample amb cremallera d'un quart per entrenar-te quan les temperatures siguin suaus, o bé un de coll rodó amb detalls tècnics avançats i materials que ajudin a conservar l'escalfor per als dies més freds.

Dona un cop d'ull a aquestes dessuadores oversized Nike, confeccionades amb cinc materials diferents per donar resposta a les teves necessitats.

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Les millors dessuadores oversized Nike per a dona

1. Dessuadores Nike Phoenix Fleece

Ideals per a: temperatures baixes

Quan les temperatures baixin, opta per un jersei agradable de teixit Fleece. Les dessuadores Nike Sportswear Phoenix Fleece ofereixen suavitat a la part exterior i comoditat a l'interior, gràcies al teixit Fleece suau i raspallat. Aquestes parts superiors estan disponibles en models voluminosos amb la vora i els punys elàstics per oferir més calidesa interior.

Trobaràs dessuadores Phoenix Fleece en dissenys folgats crop top amb coll de polo, o amb un ajust extragran i coll sense costures, i també models clàssics amb caputxa. Estan disponibles en una gran varietat de colors, des de tons terrosos neutres fins a tons verds i rosa brillants.

2. Dessuadores Nike Dri-FIT

Ideals per a: entrenaments d'escalfament i temperatures suaus

La tecnologia de gestió de la suor permet mantenir la frescor a mesura que s'intensifica l'entrenament. El teixit Nike Dri-FIT s'ha dissenyat per mantenir la frescor i la transpirabilitat, i l'ajust ample facilita combinar aquestes dessuadores amb altres peces.

El teixit French Terry aporta a aquestes dessuadores una sensació de lleugeresa, fins i tot amb l'amplitud addicional. N'hi ha de diversos estils, des de models amb cremallera d'un quart i cremallera completa fins a dessuadores clàssiques amb caputxa o sense i amb butxaca de cangur amb cremallera.

3. Dessuadores Nike Therma-FIT

Ideals per a: entrenaments en dies freds

Si busques un control òptim de la temperatura per entrenar-te quan fa fred, la solució són les dessuadores oversized Nike Therma-FIT. Mantenen la calidesa retenint l'escalfor natural del cos i evaporant la suor abans que t'agafi fred.

Nike Therma-FIT ADV, la tecnologia de regulació de l'escalfor més avançada, combina materials de qualitat superior amb detalls tècnics inspirats en consells d'atletes i dades anatòmiques. Trobaràs models de disseny cropped i coll rodó, i parts superiors que arriben fins a mitja cuixa.

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4. Dessuadores Nike ACG

Ideals per a: descobertes a l'aire lliure

Aquestes dessuadores amb caputxa i sense combinen comoditat i resistència duradora. Les espatlles caigudes proporcionen més espai per moure's, i la majoria de les dessuadores d'aquesta línia estan confeccionades amb la tecnologia Nike Therma-FIT, que manté la calidesa quan cauen les temperatures.

L'equipament Nike All Conditions Gear (ACG) incorpora estampats inspirats en la naturalesa, com acumulacions de neu o formacions de roques volcàniques. Està confeccionat amb materials sostenibles almenys en un 75 %, de manera que ajudes a protegir la natura que exploraràs.

5. Dessuadores Nike confeccionades amb materials sostenibles

Ideals per a: qualsevol moment i qualsevol lloc

Les dessuadores oversized confeccionades amb materials reciclats almenys entre un 50 i un 75 % i disponibles en diversos estils, presenten teixits com "Tuff Knit", Fleece i French Terry. Els models sense tenyir ofereixen un look natural, i algunes dessuadores amb caputxa incorporen el material reciclat Nike Grind, fabricat a partir de restes derivades del procés de fabricació del calçat, al logotip Swoosh i les puntes del cordó.

Si busques un look totalment innovador, decanta't per la dessuadora amb caputxa oversized Nike Forward. En lloc d'utilitzar els teixits Knit tradicionals, Nike Forward combina capes fines de fibra per crear una dessuadora amb caputxa que redueix la petjada de carboni en un 75 % sense deixar d'oferir una calidesa lleugera i un tacte suau.

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Text: Emilia Benton

Publicat originalment el: 6 de desembre del 2022

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