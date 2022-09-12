Els set millors pantalons de ioga Nike que pots comprar ara mateix

Guia de compra

Descobreix els millors pantalons de ioga Nike dissenyats per oferir comoditat i llibertat de moviment.

Última actualització: 12 de setembre del 2022
5 min. de lectura
Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

Ja sigui per fer la postura del corb o per veure tots els episodis de la teva sèrie preferida, els pantalons de ioga són un producte bàsic si vols comoditat, suavitat i elasticitat. Tots els pantalons de ioga Nike s'han dissenyat amb teixits agradables que s'adapten als teus moviments i que no s'arruguen, no llisquen ni et distreuen.

Segueix llegint per saber quins pantalons de ioga Nike són els millors per a tu segons l'ajust, l'activitat i el material que prefereixis.

  1. 1.Per a la màxima comoditat: leggings de cintura alta Nike Yoga Luxe

    Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

    Aquests pantalons, que formen part de la línia Nike Luxe, s'han confeccionat amb Nike Infinalon, un teixit dissenyat per proporcionar una compressió lleugera i suavitat en contacte amb la pell.

    Característiques principals:

    • Cintura que no constreny per a més comoditat a la panxa
    • Butxaca oculta a la cintura
    • Tecnologia Nike Dri-FIT per allunyar la suor del cos
    • Teixit Nike Infinalon fi que no transparenta i que s'ajusta al cos sense ser restrictiu

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  2. 2.Per a un ajust de cintura alta: leggings de 7/8 amb cintura alta Nike Yoga Dri-FIT

    Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

    Per als amants del ioga que prefereixen una protecció addicional, els leggings de 7/8 amb cintura alta Nike Yoga Dri-FIT són una bona opció. El teixit, que aporta subjecció i elasticitat, es mou amb tu fluidament.

    Característiques principals:

    • Tecnologia Nike Dri-FIT per controlar la suor
    • Ajust amb cintura alta per a una protecció segura
    • Part posterior amb una forma única lleugerament en punta
    • Butxaca gran a l'interior de la cintura per desar-hi el telèfon

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  3. 3.Per a un ajust de cintura mitjana: leggings de cintura mitjana Nike One Luxe

    Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

    Els leggings de cintura mitjana Nike One Luxe, que inclouen materials Nike Luxe i Nike Dri-FIT, s'han dissenyat per mantenir la transpirabilitat i la comoditat, de manera que podràs practicar Hot Yoga i fer encàrrecs després.

    Característiques principals:

    • Fibres Nike One Luxe supersuaus que s'ajusten al cos
    • Diverses butxaques ocultes per desar els objectes bàsics
    • Tecnologia Nike Dri-FIT per a més transpirabilitat

  4. 4.Per a un estil informal i ample: pantalons jogger Nike Yoga Luxe Dri-FIT

    Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

    Els pantalons jogger Nike Yoga Luxe Dri-FIT, que també tenen una combinació de Nike Luxe i Nike Dri-FIT, són ideals si prefereixes un estil d'ajust més folgat. Així i tot, estan dissenyats per mantenir-se a lloc. Si sempre estàs ajustant-te els leggings a la classe de ioga, pensa a provar uns pantalons jogger.

    Característiques principals:

    • Material Nike One Luxe amb un tacte suau i còmode
    • Cintura elàstica amb cordó i vores elàstiques per mantenir els camals a lloc
    • Material Nike Dri-FIT
    • Butxaques laterals

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  5. 5.Per al fred: pantalons jogger de cintura alta i teixit Fleece Nike Yoga Therma-FIT

    Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

    Si practiques ioga en un lloc on fa fred o vols uns pantalons amples amb aïllament per quan et vols relaxar, els pantalons jogger de cintura alta i teixit Fleece Nike Yoga Therma-FIT t'ofereixen comoditat i calidesa.

    Característiques principals:

    • Disseny de cintura alta, ajustable i elàstica
    • Tecnologia Nike Therma-FIT per retenir la calor corporal
    • Camals amb vores que mantenen els pantalons a lloc

  6. 6.Per a un ajust cropped: pantalons cropped de teixit Fleece Nike Yoga Luxe

    Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

    Si prefereixes un ajust ample i un disseny de camal recte, tria els pantalons cropped de teixit Fleece Nike Yoga Luxe.

    Característiques principals:

    • Material Nike One Luxe per a una textura supersuau
    • Ajust informal i ample per a més ventilació a les cames
    • Cintura mitjana de canalé per a més protecció quan t'estires i t'ajups

  7. 7.Per a l'ajust més ferm: leggings de 7/8 de cintura alta i disseny de blocs de color Nike Yoga Dri-FIT Luxe

    Els millors pantalons de ioga Nike per a dona

    El disseny d'estrep d'aquests leggings de ioga fa que es mantinguin a lloc, així que els leggings de 7/8 de cintura alta i amb un disseny de blocs de color Nike Yoga Dri-FIT Luxe són una opció genial si vols concentrar-te al màxim en les seqüències. Si els portes per a altres ocasions a més de la classe de ioga, també pots treure l'estrep del peu i lluir un look informal amb la vora arrugada al voltant del turmell.

    Característiques principals:

    • Obertura al taló per a més subjecció i mobilitat
    • Teixit Nike Luxe per a una compressió lleugera i una sensació supersuau en contacte amb la pell
    • Tecnologia Nike Dri-FIT per allunyar la suor de la pell
    • Disseny de cintura alta
    • Teixit que no transparenta i que proporciona protecció durant els esquats

Text: Julia Sullivan

Publicat originalment el: 6 de setembre del 2022

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