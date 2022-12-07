Cinc maneres de portar un crop top Nike amb estil
Consells d'estil
Hi ha una pila de maneres de portar un crop top amb estil, tant si vols descansar una estona a casa com si vas cap a una sessió d'entrenament.
No s'ha de subestimar la versatilitat d'un crop top. Aquest estil cenyit, que sol arribar per sobre del melic, cada cop té més èxit perquè es pot portar de diferents maneres i és apte per a moltes ocasions.
Sovint, un crop top vesteix més que el format de samarreta o sostenidors esportius equivalent, però això no vol dir que no sigui còmode (està confeccionat amb cotó suau o teixits elàstics). Durant els darrers anys, la popularitat de les parts inferiors de cintura alta ha convertit el crop top en una peça molt important per al gimnàs i la feina. Es pot combinar amb unes malles de running elàstiques o uns pantalons curts de ciclisme per entrenar-se. Després de la sessió, es pot portar amb uns texans o altres tipus de pantalons.
No tots els crop tops tenen el mateix disseny. Segons l'activitat que vulguis fer o a on hagis d'anar, caldrà pensar en com portar el crop top amb estil. Pots triar un ajust informal i relaxat o un de cenyit i ferm. A continuació, trobaràs cinc looks amb crop top que et poden servir d'inspiració tant per ampliar la col·lecció com per comprar la primera peça d'aquest tipus.
1. Combina un crop top de coll alt amb uns pantalons curts de cintura alta
Propietat de la imatge: Porsha Ellis
Un crop top de coll alt pot semblar una mala idea, però jugar amb proporcions poc habituals aporta un equilibri interessant. Una peça d'aquest tipus és elegant i esportiva alhora, i es considera un bàsic que combina bé amb uns pantalons curts de cintura alta. Aquest look monocromàtic fa destacar els detalls: una cremallera molt elegant, rivets que fan contrast i unes sabatilles espectaculars com les Vapormax. La cremallera fins al coll del crop top ajuda a posar-se i treure's la peça, a més de permetre ensenyar una mica de coll.
2. Llueix un crop top ajustat amb uns pantalons de xandall amples
Propietat de la imatge: Nia Symone
De vegades, necessitem un dia informal. Per exemple, descansar a casa amb uns pantalons de xandall de cotó suau. Quan vulguis passar un dia tranquil, tria un look que combini tons neutres. És una opció elegant i polida, i no has de pensar gaire per triar les peces. Una part superior ajustada i lleugerament elàstica és una bona manera de "compensar" l'ajust relaxat dels pantalons de xandall amb una peça prou còmoda per descansar al sofà o fer una mica de feina a casa. Si vols un toc de comoditat i elegància, tria un crop top còmode d'estil ajustat.
Quan quedis amb els amics per fer un esmorzar dinar o surtis a fer encàrrecs, tria unes sabatilles Nike Blazer blanques, una bossa de mà pràctica amb nansa i joies vistoses per lluir un estil elegant però sense esforç.
3. Combina un crop top oversized amb uns leggings
Propietat de la imatge: Dhyani Bella
Quan facis proves de proporcions i ajust, tingues en compte que combinar una peça relaxada amb un estil que s'ajusti al cos per fer contrast sempre funciona.
Els leggings són un bàsic per anar al gimnàs. Si vols portar-los quan no estiguis fent exercici, combina'ls amb un crop top ample d'estil una mica més urbà. Com que la vora és més curta, no s'assembla a les samarretes de gimnàs (que són més amples) i et deixa ensenyar una mica de pell sense desprotegir la panxa. Si no sols portar crop top, és una bona manera de començar a acostumar-t'hi.
Si vols aconseguir un look més informal, posa't unes sabatilles de dos tons i combina-ho tot amb una bossa de mà que et serveixi per anar a fer un esmorzar dinar o encàrrecs.
4. Posa't un crop top tancat i uns pantalons curts de ciclisme de cintura alta
Propietat de la imatge: Porsha Ellis
Encara que hagis pensat de reservar els crop tops per als looks esportius, pots destacar amb un estil que tingui detalls sorprenents, com ara aquesta peça tancada que inclou un toc diferent al centre del pit.
La coordinació dels colors amb uns pantalons curts de ciclisme del mateix grup de colors (i, fins i tot, unes sabatilles amb colors semblants) de seguida aporta harmonia al conjunt. Si busques una mica més de protecció, et proposem que portis una peça oversized amb botons a sobre. Aconseguiràs un aspecte més formal que millora el look, i la peça també et servirà de capa lleugera per protegir la pell.
5. Combina uns leggings amb un crop top de ioga
Propietat de la imatge: Naomi Hutchinson
Prepara't per fer estiraments i moure't amb un conjunt que inclogui un crop top i uns leggings que hi facin joc. En entrenaments de baix impacte, com ara el ioga, es pot dur un crop top sol (amb leggings o pantalons curts), o bé sota una jaqueta o samarreta de màniga llarga per fer l'escalfament. Els colors de dos tons i els repunts de contrast creen un conjunt d'entrenament que crida l'atenció a la classe i que es pot lluir perfectament fent el cafè de després.
Text: Aemilia Madden