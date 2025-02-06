Sis idees de conjunts Nike còmodes per a atletes
Guia de compra
La col·lecció Nike 24.7 ofereix comoditat i versatilitat per als dies actius.
Si portes roba esportiva còmoda, no has de triar entre rendiment i estil per al dia a dia. Aquests looks són ideals per a atletes amb un estil de vida actiu. La col·lecció Nike 24.7 ofereix una selecció de peces bàsiques minimalistes i elegants fetes de teixits còmodes i innovadors, com ImpossiblySoft, un teixit de doble punt suau i agradable, i PerfectStretch, un material flexible que s'adapta a tu.
Un bon fons d'armari còmode i amb estil conté sis peces bàsiques que pots combinar com vulguis per crear conjunts impecables i pràctics per als dies actius.
Un cop tinguis els teus imprescindibles de la col·lecció Nike 24.7, segueix aquests sis consells clau per crear looks còmodes i elegants.
1. Analitza els colors i les proporcions.
Juga amb els colors i l'ajust per elevar el teu look. Els tons neutres versàtils de la col·lecció Nike 24.7, que van del Tan al Charcoal, són d'allò més elegants. Comença amb la dessuadora amb mitja cremallera ImpossiblySoft en un color neutre i intens i combina-la amb els pantalons xinos PerfectStretch per aconseguir un look equilibrat en tons similars. També pots jugar amb les proporcions: posa't parts superiors cenyides amb pantalons de camal ample o parts superiors oversized amb pantalons jogger entallats.
Completa el conjunt amb unes sabatilles de perfil alt, uns mitjons alts i una bossa creuada. Si vols un acabat més sofisticat, escull una jaqueta o una armilla estructurada.
2. Aposta per la versatilitat.
Per crear un fons d'armari adaptable, has de triar peces tan versàtils com tu. Els bàsics de la col·lecció Nike 24.7, com ara els pantalons amb camals amples PerfectStretch i els pantalons jogger ImpossiblySoft, són perfectes tant per als matins més intensos com per a les tardes més tranquil·les. També pots fer servir peces diferents segons la situació: una camisa ajustada amb botons afegeix un toc refinat, mentre que una dessuadora amb caputxa lleugera aporta funcionalitat. Si combines teixits i models diferents, crearàs outfits ideals per al dia a dia, per entrenar-te o per fer plans més informals. Pots completar el look amb unes sabatilles del mateix to o una bossa creuada sense renunciar a l'elegància.
3. Aconsegueix una combinació guanyadora.
Els conjunts que fan joc són una opció esportiva bàsica per a qui teletreballa, viatja sovint o sempre és fora de casa. La dessuadora de coll rodó ImpossiblySoft amb els pantalons jogger de conjunt de la col·lecció Nike 24.7 t'ho posen encara més fàcil amb un look monocromàtic i elegant que t'ofereix un estil còmode i informal. Porta aquesta combinació esportiva més enllà amb sabatilles del mateix to, una gorra clàssica i unes ulleres de sol rectangulars.
4. Afegeix una peça més formal.
Si t'agraden els outfits clàssics per fer exercici, els leggings negres o els pantalons jogger còmodes són uns bàsics que mai no passen de moda. Si vols elevar aquestes peces, combina-les amb la part superior amb mitja cremallera ImpossiblySoft per a home o la camisa de teixit Woven PerfectStretch per a dona de la col·lecció Nike 24.7. Una jaqueta estructurada també és una bona opció per a diferents ocasions, sobretot si es combina amb uns leggings capri bonics i una samarreta cropped i ajustada. Remata el look amb unes sabatilles elegants de perfil baix i una bossa de nylon per fer front a la vida de la ciutat. Aquesta combinació és perfecta per al dia a dia o trobades informals que requereixen un toc una mica més sofisticat.
5. Opta per camals amples.
Els pantalons de camals amples tornen a ser tendència, i el model PerfectStretch de la col·lecció Nike 24.7 n'és una versió impecable. Sí, els pantalons de xandall són el màxim exponent de l'estil esportiu. Però un disseny de camal ample ofereix un toc nostàlgic. Si vols un look més atrevit, combina'l amb una samarreta de tirants o una part superior estampada per crear contrast. A més, pots completar el conjunt amb unes sabatilles clàssiques i una ronyonera esportiva. Aquest outfit combina a la perfecció comoditat, estil informal i elegància, cosa que el fa ideal per a qualsevol ocasió.
6. Canvia de sabatilles
Una de les maneres més fàcils de transformar un outfit d'entrenament en un de còmode per al dia a dia és canviar de calçat. Canvia les sabatilles esportives per un parell d'ant voluminós per elevar el teu conjunt. Remata el look amb accessoris pràctics, com un paravent oversized i una bossa de mà.
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