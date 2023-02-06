Com pots combinar una samarreta Nike extragran

Com pots combinar una samarreta Nike oversized
Consells d'estil
Segueix aquests consells per crear el teu conjunt amb confiança.
Una samarreta oversized aporta un estil informal, relaxat i actual.
Una part superior d'un parell de talles més gran que la teva pot fer-se servir com a pijama o com a peça de per contrastar amb uns pantalons curts de compressió. Per al gimnàs, és la companya ideal d'uns pantalons curts de ciclisme cenyits. En ocasions formals, és ideal per combinar amb una minifaldilla o uns texans de cintura alta.
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Per saber com combinar una samarreta extragran, sigui de talla gran o per a persones altes o menudes, la clau és aprofitar la comoditat del disseny oversized i deixar que afegeixi un caràcter informal al teu conjunt. Possiblement, el consell d'estil més important és saber com encaixaran altres peces del look.
Combinar una samarreta extragran amb pantalons curts és una opció clàssica, però els pantalons no han de ser tan curts com per desaparèixer per complet sota la samarreta. De la mateixa manera, si vols posar-te una jaqueta, tria un model que cobreixi per complet la samarreta perquè no sobresurtin uns centímetres de material per sota quan en pugis la cremallera.
A continuació, trobaràs cinc idees de looks fàcils de recrear per lluir la teva samarreta oversized preferida.
Com pots combinar una samarreta oversized
Conjunt 1: samarreta oversized + leggings acampanats + sabatilles clàssiques
Aquesta combinació senzilla per als dies de descans ofereix un estil informal a l'última. Una samarreta extragran d'un color cridaner queda genial amb uns leggings acampanats elegants. El disseny cenyit dels pantalons equilibra la part superior ampla, mentre que la vora acampanada aporta un estil que és tendència. Per mantenir un look senzill i coherent, opta per unes sabatilles clàssiques, com les Daybreak. La sola exterior tipus gofra és un detall d'inspiració vintage que fa que el look sigui perfecte per a una tarda al parc o per treballar des d'una cafeteria.
Conjunt 2: samarreta oversized amb estampat tie-dye + faldilla de tennis + Air Max
Saps què pots combinar amb una samarreta oversized amb estampat tie-dye? Potser el primer que et ve al cap no és una faldilla de tennis, però aquest look és una combinació d'estil preppy pròpia de Los Angeles. Al capdavall, per dominar els looks amb samarretes oversized, cal trobar peces que es complementin, però que no creïn un conjunt forçat.
L'estil relaxat d'aquesta samarreta contrasta amb una faldilla esportiva i clàssica. Pot ser una opció sorprenent per quedar amb amics o per a una tarda de compres. Afegeix unes sabatilles futuristes i divertides al look per aportar un toc diferent deliberat que atraurà les mirades.
Conjunt 3: samarreta oversized + pantalons curts Tempo + Dunk
De vegades, els millors conjunts són els més fàcils de crear. És possible que ja tinguis uns pantalons curts Tempo per estar per casa o anar al gimnàs. Fes-los servir en un look amb una samarreta extragran d'estil dels anys 90, com aquesta que ret homenatge a un parell de sabatilles icòniques. Per completar el conjunt, tria unes Dunk.
Conjunt 4: samarreta oversized + texans + Air Force 1
Saber combinar una samarreta oversized amb texans és molt fàcil i un look infal·lible. Una samarreta cropped d'ajust relaxat queda genial amb uns texans amples de cintura alta i unes Air Force 1 icòniques. Aquest conjunt és perfecte per al dia a dia. Afegeix-hi una jaqueta de pell i aconseguiràs un look per anar a fer una volta amb els amics o amb la parella. També pots optar per un blazer i crear un conjunt senzill per a l'oficina.
Conjunt 5: samarreta oversized + pantalons curts de ciclisme + Pegasus
Els dies que necessites una mica més de motivació per anar al gimnàs, un look d'entrenament nou pot marcar la diferència. Una samarreta extragran et serveix tant per anar a córrer com per a una classe de bicicleta o una sessió de Hot Yoga. Uns pantalons curts de ciclisme són una opció còmoda i en tendència, siguin en negre clàssic o en un color més cridaner.
Per rematar el look, tria unes sabatilles esportives atrevides que et recordin que moure't és una activitat de celebració. Ets atleta i t'interessa l'exercici, però també vols passar-t'ho bé, oi?
Text: Aemilia Madden