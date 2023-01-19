Els millors pantalons jogger Nike per a home i dona que pots comprar ara
Guia de compra
Aquests pantalons jogger Nike còmodes, funcionals i càlids són perfectes per lluir un estil informal per al dia a dia.
Els pantalons de xandall són un bàsic universal. Aquesta peça de roba és tan versàtil que te la pots posar tant per treure a passejar el gos com per sortir amb els amics amb un model entallat.
I sí, tal com indica el seu nom en anglès, també són perfectes per córrer. Tria entre la gran varietat de pantalons jogger Nike per a home i dona que et mostrem a continuació.
Els millors pantalons jogger Nike per a home i dona
1. Si vols un ajust entallat amb un look a mida, tria els pantalons jogger Nike Tech Fleece
Qui diu que els pantalons de xandall no són elegants? Si estàs buscant un model entallat amb un look a mida, dona un cop d'ull a la línia Nike Tech Fleece, que inclou pantalons jogger de teixit Fleece prèmium amb un disseny entallat als bessons.
Les línies impecables i les vores de canalé fan que aquests jogger siguin perfectes si vols un look més formal sense renunciar a la comoditat. El teixit Fleece lleuger d'aquests pantalons ofereix calidesa i comoditat sense afegir volum. A més, la cintura elàstica et permet personalitzar l'ajust al teu gust.
Aquests dissenys estan disponibles en talles per a home, dona i nen/a perquè tota la família pugui portar l'equipament Nike Tech Fleece. Si vols lluir un estil totalment informal, et recomanem combinar els pantalons jogger amb una dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Nike.
Contingut relacionat: Les millors dessuadores amb caputxa de teixit Fleece Nike que pots comprar ara mateix
2. Si vols comoditat i calidesa, tria els pantalons jogger Nike Club Fleece
Els pantalons jogger Nike Sportswear Club Fleece són una peça bàsica de qualsevol fons d'armari per això estan disponibles en una gran varietat de colors. De segur que voldràs tenir-ne més d'un parell! El teixit Fleece raspallat suau i còmode fa que aquests pantalons siguin perfectes per relaxar-se.
A més, la cintura elàstica i el cordó regulable ofereixen un ajust ample i informal. Tria un disseny amb vores obertes o un model amb vores clàssiques de canalé al turmell si vols fer destacar les teves sabatilles d'hivern preferides.
3. Si vols un look únic i sofisticat, tria els pantalons jogger Nike Phoenix Fleece
Un cop t'hagis emprovat aquests pantalons Nike de teixit Fleece tan suaus, no voldràs treure-te'ls. Els pantalons jogger Nike Phoenix Fleece per a dona s'han fabricat amb una mescla de cotó i polièster i són ideals per quan baixen les temperatures. A més, estan disponibles en una gran varietat d'estils únics que ofereixen un toc diferent als xandalls clàssics de cotó.
Aquests no són uns pantalons jogger qualssevol: descobreix des de models de cintura alta o pantalons de camals superacampanats fins a dissenys informals i oversized. Els pantalons jogger Nike Phoenix Fleece estan disponibles en una gran varietat de colors i estampats i tenen una selecció de dessuadores amb caputxa i sense de conjunt perquè puguis completar el teu look.
4. Si busques un disseny sostenible, tria els pantalons jogger Nike fabricats amb materials sostenibles
Els pantalons jogger Nike fabricats amb materials sostenibles són l'opció perfecta per a atletes que volen peces d'alta qualitat que prioritzin la sostenibilitat. Aquests pantalons de xandall estan confeccionats amb almenys un 50 % de material reciclat o ecològic.
Et suggerim els dissenys de la línia Nike Forward, que inclouen capes ultrafines de teixit amb punxonament que requereix un 75 % menys de carboni de mitjana per fabricar-se que el teixit Fleece de punt tradicional. Aquests materials estan fets amb la darrera innovació en roba de Nike i estan presents tant en els pantalons jogger com en les dessuadores de la nova col·lecció Nike Forward.
Contingut relacionat: Descobreix la millor roba Nike confeccionada amb materials sostenibles
5. Si vols un look inspirat en l'aire lliure, tria els pantalons jogger Nike ACG
Per mantenir la calidesa quan fa molt de fred (per exemple, durant les aventures hivernals a la neu), opta pels pantalons jogger Nike All Conditions Gear (ACG), que estan dissenyats específicament per resistir les inclemències del temps. Molts dissenys incorporen teixit Nike Dri-FIT per gestionar la suor o tecnologia Nike Therma-FIT ADV per regular la calor i proporcionar calidesa i transpirabilitat.
A més, alguns models tenen Polartec®, un material d'allò més suau que reté la calidesa i expulsa la humitat per evitar que s'acumuli la suor quan el cos s'escalfa. Aquest material és lleuger i transpirable per oferir comoditat a les persones més aventureres.
Text: Emily DiNuzzo