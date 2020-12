Mètodes de respiració per mantenir el control

1. No has dormit gaire la nit d'abans? Prova el mètode dels 6 i 4 segons

"Llevar-se cansat i adormit és típic de l'estat parasimpàtic", explica Dike. Tant si et lleves tard perquè has estat veient la teva sèrie preferida o t'has quedat treballant fins tard, una inspiració profunda i una expiració ràpida augmentaran la freqüència cardíaca i l'estat d'alerta en estimular una resposta simpàtica", explica.



Estira't de cara amunt, inspira durant 6 segons i mantén la respiració durant 4 segons. A continuació, exhala amb força prement els llavis. Ho hauries de fer ràpidament i amb fermesa per eliminar tot el diòxid de carboni que quedi als pulmons. "D'aquesta manera, el diafragma podrà retenir més aire a la pròxima respiració", explica Dike.



2. Et falta motivació per treballar o entrenar-te? Aquesta és la respiració per trobar l'alegria

Potser et sembla una ximpleria, però aquesta respiració de tres parts mantindrà el teu nivell d'energia, explica la Dra. Sanaa A. Jaman, fundadora i propietària de Tru3 Yoga a Kuwait. "Les respiracions profundes, si es combinen amb moviments, activen tot el cos. En primer lloc, estimulen el sistema simpàtic i augmenten els nivells d'oxigen a la sang", afirma Jaman. A continuació, una resposta parasimpàtica t'ajuda a veure amb més claredat i millorar el teu estat d'ànim i la motivació, ens explica.



Per començar, separa els peus a l'amplada dels malucs i flexiona els genolls una mica. Inspira fins a un terç de la teva capacitat pulmonar (recorda deixar aire a la part inferior dels pulmons). Al mateix temps, balanceja els braços davant del cos amb els palmells cap amunt. A continuació, inspira dos terços de la teva capacitat pulmonar (la part central dels pulmons) a mesura que estires els braços cap als costats i formes una "T" a l'altura de les espatlles amb els palmells cap amunt. Després, inspira tota la teva capacitat pulmonar (omple els pulmons fins que no hi càpiga més aire) i balanceja els braços per damunt del cap amb els palmells cap a dins. Per últim, obre la boca i exhala dient "ahhh". Al mateix temps, flexiona els genolls i baixa fins a la posició d'esquat a mesura que balancegis els braços cap avall i cap a darrere, com un bus.



Fes fins a 7 o 9 repeticions per notar tot l'efecte.



3. Sents ansietat? Allarga les exhalacions

La majoria de persones fan respiracions curtes i poc profundes quan estan especialment nervioses. Aquesta respiració al pit pot augmentar el ritme cardíac, la tensió i l'estrès, fent que tot empitjori. Quan respires amb el diafragma i les exhalacions són més llargues que les inspiracions, s'activa la resposta parasimpàtica de la relaxació, explica Dike.



Des de qualsevol posició, inspira profundament durant 6 segons i nota com s'expandeix el ventre. Mantén la respiració durant 4 segons com a màxim. A continuació, exhala durant 12 segons i nota com s'aplana de nou el ventre.



Nota: No passa res si no pots completar l'exhalació de 12 segons. Comença amb una de 7 segons i ves augmentant el temps. Serà complicat aconseguir-ho, afirma Dike, ja que el diafragma s'ha d'entrenar com qualsevol altre múscul.



4. Vols recuperar-te immediatament després d'entrenar-te? La respiració sheetali és la solució

"Sheetali" significa "refrescant" en sànscrit. Si desactives la resposta lluita-fugida que ha activat l'entrenament i estimules la del descans digestiu, aquesta tècnica pot ajudar-te a disminuir la pressió sanguínia i també la temperatura corporal perquè els músculs i els nervis es relaxin, explica Jaman.



Busca un seient còmode i mira al terra o tanca els ulls i col·loca les mans sobre els genolls. Treu la llengua i intenta formar una "U" amb ella per inspirar profundament i lentament a través de la "U". A continuació, tanca la boca i exhala pel nas. Repeteix-ho tantes vegades com vulguis o, almenys, durant 1 o 5 minuts per recuperar-te ràpidament.



5. Necessites relaxar-te abans d'anar a dormir? Fes un escaneig corporal

Si no pots deixar de pensar quan vas a dormir o tens problemes de son, fer-te un escaneig corporal pot ser la solució, segons un estudi de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA). Aquesta tècnica va una mica més enllà i combina l'escaneig de les zones més tenses amb exhalacions profundes per alliberar la tensió. També ajuda a disminuir les pulsacions perquè et relaxis i distreu la ment durant el procés, explica Jasmine Marie, especialista en tècniques de respiració i fundadora de Black Girls Breathing.



En primer lloc, estira't al llit i tanca els ulls. Respira lentament i profundament alhora que allargues les exhalacions, de manera que duren el doble que les inspiracions. Concentra't i fes un escaneig mental del cos des del cap fins als dits dels peus i viceversa. Has de sentir cada part del cos. "Identifica els punts de tensió i concentra-hi la teva respiració", explica Marie.



Si després d'acabar l'escaneig encara no t'has adormit, segueix respirant profundament o torna a començar a l'inrevés.



Independentment de com sigui el teu dia i, sincerament, tothom sap que no sempre són bons, recordar-te que has de respirar pot motivar-te molt. És un mètode útil per començar a sentir el que vols i a desfer-te del que no.