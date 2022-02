Els 5 principals avantatges de nedar

A diferència d'altres activitats de resistència, la natació és un entrenament de càrdio de cos complet. Fas servir músculs dels braços (bíceps i tríceps) per moure el cos per l'aigua i els de les espatlles (deltoides) i l'esquena (múscul dorsal ample) per fer les braçades amb més potència i velocitat. El tors ajuda el cos a moure's per l'aigua, alhora que els músculs dels glutis i de les cames s'activen quan mous els peus per impulsar-te cap endavant.

Tot i que la natació no ofereix els mateixos avantatges d'entrenament de força que l'aixecament de pesos, hi ha alguns trucs per augmentar la resistència i enfortir els músculs quan nedes. Per exemple, molts nedadors fan servir pales a les mans per augmentar la resistència a l'aigua i fer una braçada més forta i eficient.



