Els 5 principals avantatges de nedar

Quins són els avantatges de la natació?
Esports i activitat
Nedar a la piscina activa els músculs de tot el cos i afavoreix la sensació de relaxació.
La natació és una activitat de càrdio increïble, però a diferència de córrer o caminar, pot ser una mica menys accessible. Has de trobar una piscina supervisada per un socorrista i saber com fer diferents braçades per entrenar-te de manera dinàmica i segura.
Tot i que es necessita més preparació que amb altres exercicis, la natació proporciona uns avantatges únics que no ofereixen altres activitats com ara caminar o anar amb bicicleta.
Cinc avantatges potencials de la natació per a la salut
Un entrenament de natació no t'ofereix la mateixa experiència sensorial que pots obtenir quan fas senderisme, ciclisme o running, però això no vol dir que nedar no sigui emocionant. De fet, la natació ofereix més avantatges físics i mentals que altres exercicis.
1.Et fa entrenar tot el cos
A diferència d'altres activitats de resistència, la natació és un entrenament de càrdio de cos complet. Fas servir músculs dels braços (bíceps i tríceps) per moure el cos per l'aigua i els de les espatlles (deltoides) i l'esquena (múscul dorsal ample) per fer les braçades amb més potència i velocitat. El tors ajuda el cos a moure's per l'aigua, alhora que els músculs dels glutis i de les cames s'activen quan mous els peus per impulsar-te cap endavant.
Tot i que la natació no ofereix els mateixos avantatges d'entrenament de força que l'aixecament de pesos, hi ha alguns trucs per augmentar la resistència i enfortir els músculs quan nedes. Per exemple, molts nedadors fan servir pales a les mans per augmentar la resistència a l'aigua i fer una braçada més forta i eficient.
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2.La natació pot augmentar la concentració
Fer una activitat repetitiva i rítmica amb el cos dins de l'aigua ajuda molta gent a concentrar-se. De fet, algunes persones l'anomenen natació conscient.
En una entrevista amb el New York Times, Terry Laughlin, fundador del mètode Total Immersion Swimming explicava que "quan nedem de manera conscient, transformem els recorreguts rutinaris a la piscina en una forma immersiva de meditació en moviment".
A més, indicava que les persones que fan natació haurien de proposar-se estar completament presents a l'aigua per poder centrar-se en la respiració i en la mecànica de la braçada. També deia que prestar atenció als sons de la piscina i tenir una actitud d'agraïment pot proporcionar avantatges addicionals per a la salut mental.
Segons un article publicat al butlletí News in Health dels National Institutes of Health, la pràctica del mindfulness com la que es duu a terme en aquests casos pot ajudar les persones a gestionar l'estrès, afrontar malalties greus i reduir l'ansietat i la depressió. Les persones que fan mindfulness també tenen més facilitat per relaxar-se, més entusiasme envers la vida i més autoestima.
3.Ajuda a reduir el greix corporal
Els entrenaments de natació regulars, combinats amb una dieta saludable, ajuden a millorar la composició corporal (proporció de múscul i greix). A més, cal assenyalar que la natació intensa, en comparació amb altres entrenaments més moderats a l'aigua, proporciona més beneficis.
Per exemple, un estudi del 2015 publicat al Journal of Exercise Rehabilitation va descobrir que les dones de mitjana edat que feien exercicis de natació intensos durant 60 minuts, tres cops per setmana durant 12 setmanes, van perdre un 3 % de greix corporal. A més, també van millorar la flexibilitat, la resistència cardiovascular i els lípids en sang.
4.Normalment és un entrenament segur i de baix impacte
Molts esports de contacte i activitats atlètiques individuals populars impliquen el risc de patir lesions musculoesquelètiques derivades d'impactes, com ara el contacte amb l'asfalt, amb altres jugadors o amb equipament, que poden causar morats, fractures òssies i fins i tot lesions més greus. En aquest aspecte, la natació ofereix un entorn més segur per fer esport.
La probabilitat que es produeixin aquests tipus de lesions mentre nedes és molt baixa. La natació es considera un exercici de baix impacte, ja que es redueix l'efecte del pes corporal gràcies a la flotabilitat, segons una ressenya del 2015 al Journal of Exercise Rehabilitation.
No obstant això, la natació no és un esport sense riscos. Segons la intensitat amb què nedis, pots desenvolupar tendinitis als bíceps o un esquinç al manegot dels rotatoris. Però a part d'aquestes lesions, nedar a la piscina comporta un altre risc.
Per exemple, un informe del 2014 publicat al butlletí de l'Organització Mundial de la Salut explica que nedar en piscines i altres infraestructures aquàtiques recreatives implica un risc d'ofegament o exposició a certes malalties, com ara les que es poden contagiar a altres persones a través de la sang, els fluids corporals o els patògens per transmissió aèria.
Tanmateix, els autors també van indicar que, si s'apliquen meticulosament unes normes de seguretat per a les piscines i els balnearis, aquests riscos es redueixen substancialment.
5.Millora els nivells de pressió sanguínia
Nedar ajuda a reduir el risc de desenvolupar hipertensió o de tenir una pressió sanguínia alta. Segons un estudi del 2018 a l'European Journal of Preventive Cardiology, fins i tot pot disminuir la pressió sanguínia si ja t'han diagnosticat aquesta condició.
Per exemple, en un estudi del 2014 de BioMed Research International, es van seleccionar aleatòriament 62 dones amb hipertensió moderada per fer natació d'alta intensitat, natació moderada o per formar el grup de control.
Els investigadors van descobrir que els grups que van fer natació a una intensitat alta o moderada van disminuir la pressió arterial sistòlica (el nombre màxim), el ritme cardíac en repòs i el percentatge de greix corporal. El grup de control, d'altra banda, no va experimentar canvis.
A més de disminuir els nivells de pressió sanguínia, la natació pot oferir molts més avantatges per a la salut. Un estudi del 2020 publicat a l'International Journal of Environmental Research and Public Health va descobrir que les persones que nedaven en aigua freda van disminuir els triglicèrids, van millorar la sensibilitat a la insulina, van tenir menys trastorns de l'estat d'ànim i van reduir el risc de desenvolupar infeccions a les vies respiratòries altes.
Preguntes freqüents sobre la natació
Quin equipament necessito per començar a nedar?
La majoria de persones que neden porten un banyador dissenyat específicament per moure's en una piscina. Aquestes peces solen tenir un disseny elegant amb costures planes per evitar la fricció, però també cal que el banyador que triïs resisteixi el desgast de l'aigua. Per exemple, el teixit Nike HydraStrong proporciona una durabilitat extraordinària i eficient sessió rere sessió.
També t'anirà bé comprar-te unes bones ulleres de natació flexibles i de perfil baix i una gorra de natació de silicona per evitar que et llisqui. Per nedar a l'exterior, alguns atletes prefereixen fer servir neoprens quan fa fred. També et pots comprar accessoris de natació com un flotador de cames o pales per a les mans, si entren en el teu pressupost.
He de fer classes abans de començar un programa d'entrenament de natació?
Si mai no has fet natació de manera seriosa, serà millor que provis unes quantes sessions amb un entrenador certificat, que et pot ensenyar la mecànica adequada de la braçada perquè els entrenaments siguin més eficients. Nedar correctament també redueix el risc de patir lesions i fa que gaudeixis més quan et mous a la piscina.