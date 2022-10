Com pots augmentar la fortalesa i la resistència per córrer

Guanyaràs fortalesa si corres de manera regular. Sigues constant amb el teu horari i corre com a mínim tres o quatre vegades per setmana. El nombre exacte de carreres dependrà del teu nivell de forma física i de l'experiència que tinguis com a runner. Els corredors principiants han de començar a poc a poc corrent una o dues vegades per setmana, per adaptar el cos. Els qui tenen més experiència poden augmentar el volum de carreres. Recorda: la recuperació és la clau. Si tens problemes per mantenir la constància, et donem alguns consells:

Troba algú amb qui sortir a córrer : córrer amb algú et pot ajudar a no deixar-ho. És perfecte perquè combines socialització i activitat física.

Planifica amb temps: tenir una agenda ajustada pot fer que no surtis a córrer. Planifica't les carreres amb antelació per trobar-hi temps.