Atleta Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
La boxejadora imparable Cindy Ngamba llança cops de puny per aconseguir molt més que les medalles. L'atleta, orgullosa de formar part de l'equip de la comunitat de refugiats, vol complir els seus somnis. No només per ella, sinó per totes les persones que representa.
Cindy Ngamba
Disciplina: boxa
País/regió d'origen: Camerun
Naixement: 07/09/1998
"Sento la boxa com la meva família, les meves amistats, els meus germans i la meva parella. Al ring estàs sola. No pots amagar-te. Has de ser la teva millor coach".
Els dubtes són el que mou la Cindy. Torna els cops de puny als escèptips i converteix aquests dubtes en la seva energia al ring. Allà només es troba ella, sense amagatalls, donant tot el que té en cada segon de cada ronda.
Fundació Olímpica per als Refugiats
El motor de Nike és la creença que el poder de l'esport fa avançar el món. Descobreix com Nike i la Fundació Olímpica per als Refugiats ajuden atletes que han hagut d'abandonar la seva terra natal.