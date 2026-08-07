CARLOS ALCARAZ

Carlos Alcaraz ho dona tot a cada punt i sempre juga per guanyar amb una creativitat incansable i una positivitat total.

Última actualització: 7 d’agost del 2026
2 min. de lectura
Atleta Nike: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Disciplina: tennis
Nacionalitat: espanyola
Naixement: 05/05/2003

"Primer has de ser persona i, després, atleta".

Carlos és un atleta generacional amb valors generacionals. Aquest lema és del seu avi, el qual té present en tot el que fa dins i fora de la pista de tennis.

Atleta Nike: Carlos Alcaraz

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Atleta Nike: Carlos Alcaraz

Publicat originalment el: 18 de novembre del 2024

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