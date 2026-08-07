Atleta Nike: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz ho dona tot a cada punt i sempre juga per guanyar amb una creativitat incansable i una positivitat total.
Última actualització: 7 d’agost del 2026
2 min. de lectura
Carlos Alcaraz
Disciplina: tennis
Nacionalitat: espanyola
Naixement: 05/05/2003
"Primer has de ser persona i, després, atleta".
Carlos és un atleta generacional amb valors generacionals. Aquest lema és del seu avi, el qual té present en tot el que fa dins i fora de la pista de tennis.
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