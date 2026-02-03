Com pots triar els sostenidors esportius adequats
Guia de compra
Els sostenidors esportius Nike s'adapten a les necessitats de cada atleta. Dona un cop d'ull a la selecció destacada.
Uns sostenidors esportius que siguin còmodes i que t'ofereixin subjecció poden marcar la diferència. Però saber com triar-los és clau per trobar l'ajust i l'estil adequats per als teus entrenaments.
Hi ha una quantitat vertiginosa de sostenidors esportius al món que tenen característiques diferents segons el nivell d'esforç i la sensació desitjada. Nike ofereix diferents models de sostenidors esportius:
- Si busques uns sostenidors amb una subjecció òptima per als entrenaments d'alta intensitat, prova els Nike Rival, que incorporen cèrcols flexibles i coixinets còmodes.
- El model Nike Swift ofereix una subjecció excel·lent a les runners, que ajuda a reduir el moviment dels teixits perquè puguis centrar-te en l'activitat.
- Nike Universa és una bona opció si tens pensat fer un entrenament d'alta intensitat i vols uns sostenidors que no mostrin la suor.
- Si ets una atleta amb una mentalitat guanyadora, els sostenidors esportius Nike Swoosh són la millor opció. Ofereixen la màxima protecció per a cada moviment.
- Nike Pro Seamless és una opció perfecta si et mous molt. T'ajuda a sentir-te segura durant l'entrenament, ja que mostra el teu progrés en lloc de les costures.
- Si busques uns sostenidors esportius amb una protecció minimalista, opta pels Nike Indy, un model elegant i afavoridor que ofereix subjecció i molta llibertat de moviment.
- El model Nike Zenvy et permet estirar-te lliurement i amb suavitat gràcies al seu teixit InfinaSoft.
Recorda que els sostenidors esportius ideals han de tenir un ajust cenyit, però també han de ser flexibles. Uns sostenidors esportius que no s'ajustin correctament poden provocar fregaments, que no et sostenguin bé el pit o que no ofereixin llibertat de moviment al voltant de les costelles.
Fes servir aquesta guia per descobrir consells sobre com triar uns sostenidors esportius.
Activitat i impacte
Els sostenidors Nike estan disponibles en tots els nivells de subjecció. Tingues en compte la informació següent a l'hora de decidir quin és el nivell de subjecció adequat per a les teves necessitats, que pot variar en funció de l'entrenament.
Sostenidors esportius de subjecció alta
Els exercicis d'alt impacte, com ara córrer, saltar o empènyer trineus, impliquen moviments grans. Aquest tipus d'exercici requereix uns sostenidors esportius d'alt impacte, dissenyats per oferir subjecció als pits i limitar-ne els moviments. En minimitzar el dolor al pit i les possibles distraccions, els sostenidors esportius de subjecció alta són perfectes per al tennis, el bàsquet i el HIIT.
Els sostenidors esportius Nike Dri-FIT de subjecció alta tenen tirants amples, sivelles segures a l'esquena i copes que ofereixen subjecció. Aquest èmfasi en la subjecció ajuda a prevenir el fregament i les molèsties.
Si tens més talla de pit, et recomanem triar sostenidors esportius de subjecció mitjana o alta, fins i tot per fer exercicis de baix impacte. La subjecció addicional ofereix compressió i protecció perquè sentis més comoditat i subjecció a l'hora d'entrenar-te.
Sostenidors esportius de subjecció mitjana
Opta per uns sostenidors esportius de subjecció mitjana per fer activitats d'impacte mitjà. Aquestes activitats inclouen, entre d'altres, el ciclisme, el rem o els entrenaments de força. Aquests tipus d'activitats requereixen una subjecció multidireccional i compressió, però en menor grau del que ofereixen els sostenidors esportius de subjecció alta.
Els sostenidors esportius de subjecció mitjana Nike Dri-FIT estan confeccionats amb un teixit suau i còmode, i amb la subjecció ideal per mantenir el pit a lloc. Aquests sostenidors són ideals per a copes més petites, tot i que les persones amb el pit més gran podrien preferir-ne uns de subjecció mitjana per gaudir de més subjecció a l'hora de fer activitats de baix impacte.
Sostenidors esportius de subjecció lleugera
Els exercicis de baix impacte, com ara el pilates, el ioga o l'aixecament de pesos requereixen menys moviment. Per això, els sostenidors amb subjecció lleugera són els més adequats.
Els sostenidors esportius Nike Dri-FIT de subjecció lleugera són còmodes, lleugers i ideals per portar-los diàriament, fins i tot quan no t'entrenes. El teixit transpirable i suau s'estira per moure's amb tu.
Troba la talla de sostenidors esportius ideals
Trobar l'ajust dels sostenidors esportius adequat és fonamental per garantir la comoditat. Obtén més informació sobre com pots prendre les mides de la teva talla de sostenidors.