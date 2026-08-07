Atleta de Nike: Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio no coneix els límits: l'atleta italiana va redefinir la victòria i es va convertir en la millor tiradora del món amb cadira de rodes, i ara està fomentant el canvi.
Bebe Vio
Disciplina: esgrima
Nacionalitat: italiana
Data de naixement: 04/03/1997
"El meu acte de rebel·lia més gran va ser tornar a practicar esgrima. La gent em deia que no podria fer-ho, però jo no m'ho vaig creure mai".
Bebe, que ha estat campiona europea tres vegades, ha guanyat un torneig mundial quatre cops i ha assolit la primera posició en competicions paralítiques en dues ocasions, és tot un referent en defensa de la positivitat corporal i la inclusivitat. El seu estil reflecteix la seva personalitat al ring: elegant, senzilla i esportista.
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