BEBE VIO

Bebe Vio no coneix els límits: l'atleta italiana va redefinir la victòria i es va convertir en la millor tiradora del món amb cadira de rodes, i ara està fomentant el canvi.

Última actualització: 7 d’agost del 2026
4 min. de lectura
Atleta de Nike: Bebe Vio

Bebe Vio

Disciplina: esgrima
Nacionalitat: italiana
Data de naixement: 04/03/1997

"El meu acte de rebel·lia més gran va ser tornar a practicar esgrima. La gent em deia que no podria fer-ho, però jo no m'ho vaig creure mai".


Bebe, que ha estat campiona europea tres vegades, ha guanyat un torneig mundial quatre cops i ha assolit la primera posició en competicions paralítiques en dues ocasions, és tot un referent en defensa de la positivitat corporal i la inclusivitat. El seu estil reflecteix la seva personalitat al ring: elegant, senzilla i esportista.

Entrenaments adaptats

Uneix-te a l'entrenador de fitnes Courtney Fearon i descobreix la nostra sèrie d'entrenaments de cos sencer dissenyats per a tothom, tingui el cos que tingui. Escaneja el codi QR i comença a moure't amb la Nike Training Club App. Zero límits.

Atleta de Nike: Bebe Vio

Entrenaments adaptats

Uneix-te a l'entrenador de fitnes Courtney Fearon i descobreix la nostra sèrie d'entrenaments de cos sencer dissenyats per a tothom, tingui el cos que tingui. Només disponible a la Nike Training Club App. Zero límits.

Més de Bebe

  • Més de Bebe, Atleta de Nike: Bebe Vio, slide 1 of 3
    Bebe Vio Academy

    La Bebe Vio Academy, que va fundar la tiradora i que actualment gestiona l'associació art4sport, és un programa inclusiu impulsat per l'objectiu de Bebe d'assolir la igualtat en l'esport. La finalitat del projecte és unificar les competicions olímpiques i paralímpiques.

    Més informació
  • Més de Bebe, Atleta de Nike: Bebe Vio, slide 2 of 3
    Nou sentiment de comunitat

    El propòsit de Bebe Vio per al futur és aconseguir un esport igualitari en què els atletes de totes les habilitats tinguin les mateixes oportunitats als escenaris més grans. Descobreix el que té per explicar Bebe sobre l'objectiu de crear un futur millor per a tothom.

    Més informació
  • Més de Bebe, Atleta de Nike: Bebe Vio, slide 3 of 3
    Esforç constant

    Per assolir el mateix que Bebe, cal esforçar-se més enllà de l'esport. Descobreix la nostra sèrie, que mostra el recorregut d'atletes de tot el món per superar allò que es creia impossible.

    Reprodueix

Nike Membership

Descobreix
inspiració i avantatges

Descobreix més atletes a la Nike App.

Atleta de Nike: Bebe Vio

Nike Membership

Descobreix
inspiració i avantatges

Descobreix més atletes a la Nike App.

Uneix-te a nosaltres

Publicat originalment el: 18 de novembre del 2024

Històries relacionades

  • Atleta Nike: Cindy Ngamba

    Atletes*

    Cindy Ngamba

  • Atleta de Nike: India Sardjoe

    Atletes*

    India Sardjoe

  • Atleta Nike: Carlos Alcaraz

    Atletes*

    Carlos Alcaraz

  • Atleta de Nike: Jakob Ingebrigtsen

    Atletes*

    Jakob Ingebrigtsen

  • Atleta Nike: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama