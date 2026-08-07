Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen està fet d'una altra pasta. Ha passat d'aconseguir fites excepcionals de jove a convertir-se en una figura prominent al món de l'atletisme.

Última actualització: 7 d’agost del 2026
2 min. de lectura
Atleta de Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Disciplina: corredor de mitjana i llarga distància
Nacionalitat: noruega
Data de naixement: 19/09/2000

"Si vols ser millor que ningú, has d'actuar com si ho fossis".

Jakob i els seus germans, Henrik i Filip, són estrelles del running. Jakob ha batut rècords, domina els 1.500 m i en fa 3.218 en menys de 8 minuts, una fita que només ha aconseguit una altra persona al món.

Atleta de Nike: Jakob Ingebrigtsen

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Atleta de Nike: Jakob Ingebrigtsen

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Publicat originalment el: 18 de novembre del 2024

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