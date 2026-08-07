India Sardjoe

L'any 2022 la B-Girl India va revolucionar el món del breakdance. Només va necessitar sis mesos per canviar les regles del joc i convertir-se en campiona dels Països Baixos, Europa i el món amb 15 anys. I això només va ser el principi.

Última actualització: 7 d’agost del 2026
2 min. de lectura
Atleta de Nike: India Sardjoe

India Sardjoe

Disciplina: breakdance
Nacionalitat: neerlandesa
Data de naixement: 19/05/2006

"Guanyo per créixer. Així és com faig front als alts i baixos. El treball dur té recompensa".

La valentia és a cada gir, volta i salt que fa l'India. Va haver d'aprendre a trobar el seu lloc com a l'única noia d'un equip de futbol masculí des de petita, i continua tenint aquesta audàcia ben present. T'atreveixes a posar-la a prova?

Atleta de Nike: India Sardjoe

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Atleta de Nike: India Sardjoe

Publicat originalment el: 18 de novembre del 2024

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