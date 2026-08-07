Atleta de Nike: India Sardjoe

India Sardjoe
L'any 2022 la B-Girl India va revolucionar el món del breakdance. Només va necessitar sis mesos per canviar les regles del joc i convertir-se en campiona dels Països Baixos, Europa i el món amb 15 anys. I això només va ser el principi.
Última actualització: 7 d’agost del 2026
2 min. de lectura
India Sardjoe
Disciplina: breakdance
Nacionalitat: neerlandesa
Data de naixement: 19/05/2006
"Guanyo per créixer. Així és com faig front als alts i baixos. El treball dur té recompensa".
La valentia és a cada gir, volta i salt que fa l'India. Va haver d'aprendre a trobar el seu lloc com a l'única noia d'un equip de futbol masculí des de petita, i continua tenint aquesta audàcia ben present. T'atreveixes a posar-la a prova?
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