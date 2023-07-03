Històries del futbol: Asisat Oshoala

En col·laboració amb Rebel Girls
Asisat Oshoala
Tot i que els seus pares no volien que se centrés en el futbol, l'Asisat no es va rendir mai. Descobreix com va aconseguir combinar els seus estudis amb el futbol i com això li va servir de plataforma per arribar a dedicar-s'hi professionalment.
Asisat Oshoala. Davantera nigeriana. Data de naixement: 9 d'octubre de 1994.
Cada dia, després de l'escola, l'Asisat jugava a futbol als carrers de Lagos (Nigèria), la seva ciutat. Sempre tornava a casa amb morats i els genolls pelats, però per a ella no hi havia res millor. Tanmateix, als pares de l'Asisat no els feia gràcia que passés tant de temps jugant a futbol.
Durant molt temps, l'Asisat no es va plantejar jugar a futbol professionalment. Un dia, l'Asisat va participar en un torneig local i, com sempre, ho va donar tot al camp fent esprints, passades i gols. Un entrenador li va preguntar si volia unir-se al seu equip, i el cor li va fer un salt. Sabia que els pares mai li donarien la seva aprovació, per això havia de dir que no. L'Asisat va continuar jugant quan tenia moments lliures mentre estudiava a la universitat.
No va ser fins que va fer la seva increïble aparició al Campionat Mundial de futbol femení Sub-20 quan va adonar-se que era prou bona per ser futbolista professional. Va ser la màxima golejadora del campionat i, aquella nit, va guanyar la Pilota d'or i la Bota d'or. L'Asisat mai va abandonar la seva passió i, finalment, va seguir el seu cor.
"A les atletes rebels:
Un mal dia no us defineix.
Aprofiteu els errors per millorar.
Mai permeteu que una derrota defineixi el tipus de campiones que sou.
Les campiones sempre tenen força, resistència i motivació.
De vegades, ens desmotivem perquè no som conscients de tot el potencial
que hem recopilat durant els anys. No us preocupeu: sé que plantareu cara
a la por.
Recordeu que el vostre valor pot canviar el món, així que mantingueu la motivació i
no us rendiu mai!"