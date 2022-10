Històries del futbol: Asisat Oshoala

Cada dia, després de l'escola, Asisat jugava a futbol als carrers de Lagos (Nigèria), la seva ciutat. La jugadora i les seves amigues es passaven la pilota les unes a les altres mentre corrien cap a les porteries improvisades. Quan passaven cotxes, s'apartaven del camí i, després, continuaven per on ho havien deixat. Asisat sempre tornava a casa amb morats i els genolls esgarrinxats, però per a ella no hi havia res millor que jugar a futbol.



No obstant això, als pares d'Asisat no els agradava que la seva filla passés tant de temps jugant a futbol. Durant molt de temps, Asisat es va convèncer a si mateixa que no podria dedicar-se professionalment a aquest esport, però a la seva família hi havia una persona que va animar-la a perseguir la seva passió: la seva àvia. Gràcies a la seva àvia, Asisat va continuar jugant a futbol.



"Vull crear la meva pròpia història".