Kadeisha Buchanan - Històries del futbol - Nike

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Kadeisha Buchanan
Medallista d'or i jugadora revolucionària. Descobreix com la Kadeisha es va convertir, contra tot pronòstic, en una de les millors jugadores del món.
Kadeisha Buchanan. Defensa canadenca. Data de naixement: 5 de novembre de 1995.
Al camp, la Kadeisha és una defensa amb molt de talent. Pot aturar algunes de les millors davanteres del món. Juga de defensa central i és com l'ombra de les seves oponents: s'anticipa a tots els seus moviments i s'avança a cadascun dels seus passos per aconseguir la pilota o bloquejar les seves jugades.
Tanmateix, quan la Kadeisha era petita tenia poques esperances de convertir-se en jugadora professional. Es va criar en una família molt nombrosa. La seva mare tenia diverses feines, però, així i tot, tenia problemes per pagar el lloguer i el menjar, i no es podia permetre apuntar-la a futbol.
Amb l'ajuda de familiars i amics, la Kadeisha i la seva família anaven tirant endavant i, malgrat que la seva mare estigués molt ocupada, sempre li feia costat: li feia de portera perquè la Kadeisha pogués practicar després de l'escola. L'amor de
Quan la Kadeisha era adolescent va cridar l'atenció d'un dels millors entrenadors del món. Als 17 anys va debutar amb el Canadà, i es va convertir en jugadora professional pocs anys més tard. Avui en dia, és reconeguda com una de les millors defenses del món, amb una força indestructible al camp.
"El futbol és la meva vida. Crec que m'ha canviat la vida a millor".